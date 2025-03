渋谷肉横丁の食のエンターテイメント進化を担うメディア「ITライフハック」編集長 関口哲司氏が価値創造パートナーに就任

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社渋谷肉横丁が法人向け事業を本格展開 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000001924.html

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、東証スタンダード:3823、以下「ワイハウ社」という)の100%子会社である株式会社渋谷肉横丁(代表取締役社長:亀田 信吾)は、メディアバンク株式会社 代表取締役社長であり、メディア「ITライフハック(https://itlifehack.jp/)」編集長の関口哲司氏が、新たな価値創造パートナーに就任したことをお知らせいたします。

渋谷肉横丁と「ITライフハック」編集長 関口哲司氏の共創による新たな挑戦

渋谷肉横丁はこれまで個性豊かな店舗が集まる食のエンターテイメント空間として、年間数十万人のお客様に愛されてきました。今回、理学博士の学位を持ち、科学とIT両分野に精通するメディア「ITライフハック」編集長の関口哲司氏を価値創造パートナーに迎えることで、食とテクノロジーを融合させた革新的な商品開発やサービス創出に取り組んでまいります。

関口氏は「ITライフハック」においてこれまで数多くの飲食関連記事(https://itlifehack.jp/tag/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A1)を手がけ、先進的な食のトレンドや科学的アプローチによる食体験の向上に関する知見を蓄積してきました。その経験と専門性を活かし、渋谷肉横丁では新たな食の魅力を創出する取り組み(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000442.000001924.html)を展開していく予定です。

関口哲司氏プロフィール

関口哲司氏は、日本大学大学院理工学研究科後期博士課程を修了し、理学博士号を取得。日本物理学会会員およびデータサイエンティスト協会会員として、科学分野における深い造詣を持つとともに、ITビジネスやテクノロジー分野にも精通しています。メディアバンク株式会社の代表取締役社長として、ニュースメディア「ITライフハック(https://itlifehack.jp/archives/636284.html)」を運営し、IT系を中心とした著書も多数執筆されています。

渋谷肉横丁の価値創造パートナーシップ拡大(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000001924.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000001924.html))

渋谷肉横丁では、メディア「ITライフハック」編集長 関口氏の就任を皮切りに、インフルエンサー、クリエイター、メディアなど、多様な分野のパートナーとの連携を強化してまいります。これにより、既存の枠にとらわれない自由な発想と、それぞれの専門性を活かした共創を通じて、渋谷肉横丁をさらに魅力的な場所へと進化させ、新たな食文化を創造していきます。

現在も以下のようなパートナーを広く募集しております。

IT系メディア「ITライフハック」編集長 関口哲司氏のコメント

- インフルエンサー(SNS等での情報発信力がある方)- アンバサダー(渋谷肉横丁を深く理解し、継続的に魅力を発信できる方)- ライター/編集者(食に関する記事執筆、編集経験がある方)- プロデューサー/イベント企画者(独創的なイベント企画ができる方)- 新商品開発(食品/飲料メーカー、料理人)- メディア(各種メディアの編集者/記者)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000001924.html

「渋谷肉横丁という、年間数十万人もの方が訪れる食のエンターテイメント空間で、科学とITの知見を活かした新たな価値創造に挑戦できることを大変嬉しく思います。食文化は人々の生活に直結する重要な要素であり、食のパーソナライズや人々のインサイト分析など、多くの可能性があります。また、「ITライフハック」でこれまで取り上げてきた国内外の先進的な飲食トレンドや、読者から寄せられた食に関する声も活かしていきたいと思います。渋谷肉横丁の持つポテンシャルと、私の専門分野を掛け合わせることで、『食』と『エンターテイメント』の新しい可能性を切り拓いていきます。」

■渋谷肉横丁について

所在地:東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館2F・3F

年間来場者数:数十万人

特徴:多様な肉料理を提供する飲食店が集まる日本最大級の横丁。常に新しい熱狂と創造が生まれる場所。

URL:https://nikuyokocho.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/shibuya.nikuyokocho/

本件に関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://twhdc.co.jp/inquiry/

【株式会社渋谷肉横丁】

会社名: 株式会社渋谷肉横丁

所在地: 東京都渋谷区宇田川町36-2

代表者:代表取締役 亀田 信吾(2025年3月1日付就任)

資本金: 10百万円

事業内容: 商標権の管理および不動産のサブリース、飲食事業等

設立: 2017年1月16日

当社との関係: 完全子会社(出資比率100%)

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp