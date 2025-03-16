【先着36名様】圧倒的人気銘柄十四代を5種類贅沢に飲み比べができる「十四代5種飲み比べ」＋「日本酒35種飲み放題プラン」6,000｜3月17日～3月31日、日本酒原価酒蔵「新橋二号店」にて開催！

株式会社ビリオンフーズ

「十四代5種飲み比べ」＋「日本酒35種飲み放題プラン」を開催！



「十四代5種飲み比べ」＋「日本酒35種飲み放題」の贅沢プランを3月17日(月)～3月31日(月)の期間、新橋二号店にて開催致します。



入手困難酒である、圧倒的人気銘柄十四代を贅沢に5種飲み比べに加え、



日本酒に合うお料理4品と特定名称酒を中心とした銘柄35種の2時間プレミアム飲み放題がついた贅沢なプランをご用意しております。





今回はさらに、+500円で希少酒3種付き飲み放題(而今/飛露喜/田酒も含む)にアップグレード可能となっております。この機会にぜひ、十四代や希少酒を思う存分ご堪能ください。先着順となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。ぜひ皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容



※各種50ml程度でのご提供

※お料理4品＋2時間制プレミアム飲み放題付き

※+500円で希少酒3種付き飲み放題(而今/飛露喜/田酒も含む)にアップグレード可能

※飲み放題商品と希少酒3種は100mlでご提供

※下記日本酒は飲み放題ではありません

・十四代 純米吟醸 酒未来

・十四代 中取り純吟 播州山田錦

・十四代 槽垂れ

・十四代 中取り純吟 播州愛山

・十四代 大極上<生>龍の落とし子

プレミアム飲み放題メニュー



※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

※+500円で希少酒3種付き飲み放題(而今/飛露喜/田酒も含む)にアップグレード可能

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13159387

プラン概要



◆開催期間

2025年3月17日(月)～3月31日(月)





◆料金

\6,000(税込\6,600)

※お料理4品＋2時間制プレミアム飲み放題付き

※+500円で希少酒3種付き飲み放題(而今/飛露喜/田酒も含む)にアップグレード可

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

36名様

※定員になり次第受付終了

※ご予約が重なり定員オーバーした場合はこちらからご連絡致します、ご了承下さい

◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵 新橋二号店

〒105-0004

東京都港区新橋1-18-13 IM新橋ビル1F,2F (https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%96%B0%E6%A9%8B%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E5%BA%97/@35.6676924,139.7559996,17.25z/data=!4m6!3m5!1s0x60188bec753c07e1:0x6bdf255c5101de42!8m2!3d35.6683477!4d139.7562935!16s%2Fg%2F11c555tj0y?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約

新橋二号店

03-6205-7820

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13159387

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・当プランはお料理4品と2時間制プレミアム飲み放題付きです。

・+500円で希少酒3種付き飲み放題(而今/飛露喜/田酒も含む)にアップグレード可能です。

・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではありません。

・飲み放題商品と希少酒3種は100mlでのご提供となります。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/