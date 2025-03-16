そのカラダ、造らせてください。『キミのトルソをつくりたい』(森口ジョー)が、コミックDAYSで3月16日より連載配信スタート！
株式会社講談社
奥手だけど、高校生らしい”恋愛”に憧れを持つ少女・りと。彼女のコンプレックスは、その豊かな胸だった。ひょんなことから出会った美術男子・司馬田の「そのカラダを造らせてほしい」という一言で、青春が動き出すーー？ピュアすぎる”彫刻造形”ラブコメ、開幕！コミックDAYS ウェブサイト
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奥手だけど、高校生らしい”恋愛”に憧れを持つ少女・りと。彼女のコンプレックスは、その豊かな胸だった。ひょんなことから出会った美術男子・司馬田の「そのカラダを造らせてほしい」という一言で、青春が動き出すーー？ピュアすぎる”彫刻造形”ラブコメ、開幕！
第1話は常に無料公開。毎週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
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