彩冷える 解散ツアー「五片の忘れ雪」開幕直前特番が、3月27日(木)21時～メンバー生出演でニコ生にて配信決定
彩冷える 解散ツアー「五片の忘れ雪」開幕直前特番が、3月27日(木)21時よりメンバー生出演でニコニコ生放送にて配信決定いたしました。
4月より東名阪3会場を巡る解散ツアー「五片の忘れ雪」についてや、これまでの彩冷えるの活動の歴史を振り返ります。
またプレミアム会員限定パートでは、過去ライブ映像のコメンタリーも実施いたします。
番組情報
【メンバー生出演】 彩冷える 解散ツアー「五片の忘れ雪」 開幕直前特番
放送日時：2025年3月27日(木) 21時より放送START
番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347243337
【番組出演】
・向日 葵
・夢人
・タケヒト
・インテツ
・ケンゾ
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【番組について】
※番組冒頭は無料視聴パートとなります。
※番組後半はプレミアム会員限定視聴となります。
※タイムシフト期間：14日間
解散ツアー「五片の忘れ雪」
【日程/会場】
■ 2025年4月18日(金) 大阪BananaHall （https://www.banana-hall.com/）
■ 2025年4月19日(土) 名古屋SPADE BOX (https://spade-heart.sflag.co.jp/)
■ 2025年5月6日(火・祝) EX THEATER ROPPONGI (https://ex-theater.com/)
【開場/開演】
■ 4月18日(金) 大阪公演 18:30/19:00
■ 4月19日(土) 名古屋公演 17:30/18:00
■ 5月6日(火・祝) 東京公演 17:15/18:00
【チケット購入】
■ イープラス：https://eplus.jp/ayabie2025/
■ チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ayabie-o/
■ ローソンチケット：https://l-tike.com/ayabie/
【オフィシャルサイト】
https://ayabie.info/