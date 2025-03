株式会社パブリックベースボールクラブ徳島

「徳島インディゴソックス 2025年度アンバサダーにT-STONE氏就任」

徳島県を拠点とする野球チーム徳島インディゴソックスは、同県出身のHIPHOPアーティストであるT-STONE氏を2025年シーズンアンバサダーに任命しました。この新たなコラボレーションは、スポーツと音楽の融合を通じて、地域活性化と若者へのアピールを目指しています。

-地元アーティストとスポーツの架け橋-

四国アイランドリーグplusに所属する徳島インディゴソックスは、2025年1月31日、徳島県出身のHIPHOPアーティスト・T-STONE氏を球場にお迎えし、表敬訪問を受けました。今回の訪問では、同球団代表取締役社長の南啓介氏との交流、球場施設の見学、さらには徳島の未来についての意見交換が行われ、音楽とスポーツの融合を通じた地域活性化の可能性について、貴重な時間を共有しました。

ーT-STONE氏の活躍と地元への想いー

T-STONE氏は、徳島県出身の全国で活躍するHIPHOPアーティストであり、彼の楽曲「Let's Get Eat」はBillboard JAPAN「TikTok Weekly Top 20」で総合1位を獲得するなど、大きな注目を集めています。独自のスタイルと力強いメッセージを込めた楽曲で多くのファンを魅了し、YouTubeにおけるミュージックビデオの再生回数は300万回を超える勢いを見せています。

音楽活動の中で、T-STONE氏は常に「地元・徳島」への強い想いを抱いており、今回の訪問もその一環として実現しました。「徳島から全国へ」という夢を持ち、音楽を通じて地域を盛り上げることを目指すT-STONE氏と、地元に根差しながら全国での活躍を志す徳島インディゴソックスの姿勢には、多くの共通点があります。

徳島インディゴソックスは、四国アイランドリーグplusに所属するプロ野球チームで、地域密着型の活動を展開しています。今回のT-STONE氏との取り組みにより、地元の若者や音楽ファンへのアプローチが今後強化されることが期待されています。

T-STONE氏は「音楽とスポーツの力で、徳島をさらに盛り上げていきたいです。むつみスタジアムは僕が幼い時過ごしていた地元にある野球場です。改めて同じホームの徳島インディゴソックスへ訪問させていただけたことはとてもうれしかったですし、徳島インディゴソックスのホームである地域で育った私が、今シーズンのアンバサダーに就任できたことをたいへん光栄に思います。」とコメント。

徳島インディゴソックスは「T-STONEさんのエネルギッシュな音楽と我々のチームスピリットは共通するものがあります。共に手を取り合い、地域の活性化に貢献していきたい。」と述べています。

このコラボレーションは、徳島県内外から大きな注目を集めており、今後の展開が非常に楽しみです。音楽とスポーツという異なるジャンルの融合が、地域社会に新たな活力をもたらすことが期待されています。

T-STONE氏が球場を表敬訪問した映像や徳島インディゴソックス代表取締役南啓介氏、T-STONE氏の対談はこちらの「徳島インディゴソックスチャンネル」からご覧いただけます。

https://www.youtube.com/@tokushimaindigosocks(https://www.youtube.com/@tokushimaindigosocks)

ー「INFINITY SPIDER(インフィニティスパイダー」新デザイングッズ発表ー

さらにもうひとつニュースを発表!INFINITY SPIDER

グッズを発売!徳島インディゴソックスグッズのデザインはチームマスコットのMr.インディーが蜘蛛であることから蜘蛛をモチーフにしている。

デザインを担当したLess is design Inc.は「蜘蛛をベースに考えておりますが、センターのオブジェクトは数字の「8」は蜘蛛が8本足であることと「∞」インフィニティを表し、左右にある2本足をたすことで「蜘蛛」を表現しております。INFINITY SPIDER( 無限の可能性を持った蜘蛛)をテーマに掲げ、徳島インディゴソックス様が若手中心で未来に無限の可能性を持っている、終わりなき挑戦・成長と躍進。そのような意味を込めて制作させて頂きました

。」とコメント。INFINITY SPIDER

を手にする事も楽しみだが、T-STONE氏とのコラボグッズも実現するやもしれず、徳島インディゴソックスと徳島出身のアーティストのコラボに期待が膨らむ。

お買い求めは 2025年3月15日(土)PM12:00~

徳島インディゴソックス公式グッズストア https://indigo-socks.stores.jp/(https://indigo-socks.stores.jp/)

※オンラインでの販売に関しては送料込みでの価格表示になっております。

・Tシャツ(色:ホワイト・ブラック サイズ展開 S/M/L/XL) 定価3,500円(税抜)

※上記金額は現地での販売価格となります。

徳島インディゴソックス公式グッズストア以外のお買い求めは

ホームゲーム開催時のグッズブース3月29日開幕戦より販売スタート

または JACOMOー徳島市東船場2丁目12番地の店頭にて販売予定。

徳島インディゴソックス公式ホームページ https://indigo-socks.com/(https://indigo-socks.com/)

徳島インディゴソックス公式SHOP https://indigo-socks.stores.jp/ (https://indigo-socks.stores.jp/)

T-STONE公式ホームページ https://t-to-da-mf-stone.com/(https://t-to-da-mf-stone.com/)

Less is design Inc. https://li-d.net/(https://li-d.net/)