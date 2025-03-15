2025年 長野県の教職員人事の検索 3月17日サービス開始
信濃毎日新聞株式会社
長野県教職員の人事異動検索サービス :
https://www.shinmai.co.jp/news/article/SHEX2024042300003965
- 3月17日 高校教職員 人事異動
- 3月24日 小中学校教職員 人事異動
長野野県・長野市・松本市の人事異動検索サービスも開始します
長野県・長野市・松本市の人事異動検索 :
https://www.shinmai.co.jp/news/article/SHEX2025020300004344
- 3月中旬 長野県職員 人事異動
- 3月中旬 長野市職員 人事異動
- 3月中旬 松本市職員 人事異動
信濃毎日新聞株式会社は、2025年 長野県内の教職員人事異動のデータを信濃毎日新聞デジタル上で検索できるサービスを、3月17日に開始します。
本サービスは信濃毎日新聞デジタルの有料会員向け（デジタル併読会員・単独会員(https://member.shinmai.co.jp/)）のサービスです。
長野県教職員の人事異動検索サービス :
https://www.shinmai.co.jp/news/article/SHEX2024042300003965
データは下記の日程で更新予定です。
- 3月17日 高校教職員 人事異動
- 3月24日 小中学校教職員 人事異動
長野野県・長野市・松本市の人事異動検索サービスも開始します
長野県、長野市、松本市職員の人事異動データも、信濃毎日新聞デジタルで検索できるサービスを提供します。
こちらも信濃毎日新聞デジタルの有料会員向け（デジタル併読会員・単独会員(https://member.shinmai.co.jp/)）のサービスです。
長野県・長野市・松本市の人事異動検索 :
https://www.shinmai.co.jp/news/article/SHEX2025020300004344
データは下記の日程で更新予定です。
- 3月中旬 長野県職員 人事異動
- 3月中旬 長野市職員 人事異動
- 3月中旬 松本市職員 人事異動