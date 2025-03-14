アイムドラえもんポップアップストアが全国5か所で開催中！（北海道・千葉・東京・大阪）
I'm Doraemon POP-UP STOREがサッポロファクトリー（北海道）、幕張 蔦屋書店（千葉）、南町田グランベリーパーク（東京）など、全国5か所で開催中！
充電しながら動画視聴やレシピ確認などができるスマホスタンド、くすみカラーで学校やオフィスでも使いやすいクリアファイルなどがラインナップ！
税込み3,500円以上ご購入で、かわいいクリーニングクロスのプレゼントもございます♪
〈ポップアップストア 開催情報〉
会場：南町田グランベリーパーク/1F キッズディスカバリー
期間：開催中～4/6(日)
営業時間：10:00～20:00
会場：幕張 蔦屋書店/イオンモール幕張新都心グランドモール1F 蔦屋書店雑貨売り場
期間：開催中～4/13(日)
営業時間：10:00～21:00
会場：サッポロファクトリー/2条館1F 特設会場
期間：開催中～3/16(日)
営業時間：10:00～19:00
会場：あべのハルカス近鉄本店/タワー館2F イベントスペース（ウエルカムガレリア横）
期間：開催中～3/25(火)
営業時間：10:00～20:30
会場：東武百貨店 池袋店/8F 催事場
期間：開催中～4/1(火)
営業時間：10:00～19:00
〈おすすめ商品〉
■アクリルスマートフォンスタンド 全1種 1,870円（税込）
■ぬいぐるみメジャー 全1種 1,980円（税込）
■ミニメタルチャーム（ブラインド） 全6種 各693円（税込）
〈ノベルティ〉
税込み3,500円以上ご購入の方にクリーリングクロス1枚をプレゼント！
※ランダム配布 ※なくなり次第終了
〈ノベルティ〉
税込み3,500円以上ご購入の方にクリーリングクロス1枚をプレゼント！
※ランダム配布 ※なくなり次第終了
あべのハルカス近鉄本店/タワー館2F イベントスペース（ウエルカムガレリア横）
あべのハルカス近鉄本店/タワー館2F イベントスペース（ウエルカムガレリア横）
ぜひお近くのポップアップストアに足を運んでみてくださいね♪
▼オンラインストアはこちら
https://floweringcherie.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2438701&csid=0&&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502shinseikatsuprtimes&sort=n(https://floweringcherie.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2438701&csid=0&&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202502shinseikatsuprtimes&sort=n)
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配信者情報：株式会社フラワーリング
お問い合わせ先：https://flowering.co.jp/contact/