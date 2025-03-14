防災の新基準 Philoent「携帯用凝固トイレ」期間限定43%OFF
地震や豪雨時に深刻化する「トイレ問題」を解決する確かなソリューションが登場しました。Joychou株式会社（大阪府和泉市）が提供する防災士推奨の『Philoent 携帯用凝固トイレ』が、防災意識向上月間に合わせて特別価格で提供されます。
3つの専門家認定機能
- 防災士監修の緊急時運用設計
- 99%抗菌＆24時間消臭持続
- 15年間保存可能な長期保管仕様
防災士が認めた信頼性
伊達富美氏、渡邉歩惟氏、渡邉惟花氏ら現役防災士が運用フローを全面監修。災害発生時でもストレスのないトイレ環境を実現する、誰でも確実に使用できる設計です。
衛生管理の技術革新
特殊高吸収凝固剤が排泄物を瞬時にゲル化。嫌な臭いを分子レベルで分解する消臭層を内蔵し、24時間経過後も無臭状態を維持します。1袋で約800mlの液体を吸収可能です。
20秒で完成する緊急設置
3ステップ簡易設置システムを採用：
1、便座に専用黒袋を被せる
2、固定フレームで密着させる
3、使用後は凝固剤を投入
災害時でも混乱なく運用可能な直感的な操作性を実現しました。
多様なシーンに対応
1、自宅避難時の衛生管理
2、キャンプ場の簡易トイレ
3、車中泊用サニタリーキット
4、企業BCP対策備蓄品
水源不要で屋内外を問わず使用可能です。
長期保存＆コンパクト設計
アルミ遮光パッケージにより15年間の品質保持を保証。縦横18cmの省スペース設計で、階段下収納やクローゼットの隙間にも収納可能です。
充実の基本セット内容
・凝固剤（20回分）
・防臭黒袋（20枚）
・衛生手袋（20組）
・保存用白袋（2枚）
・取扱説明図解マニュアル
特別価格実施中
通常価格 2,599円 → 防災月間価格 1,479円
3月10日(月)10:00 ～3月31日(月)23:59
製品仕様
・保存期間：製造より15年
・適応人数：3人家族で約1週間分
・重量：1.8kg（一式）
・保管温度：-15℃～40℃
専門家からのコメント
「避難生活の精神的な負担を軽減する重要なアイテム」と防災士連盟が評価。自治体職員向け研修でも採用実績があります。
購入方法
購入リング：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DQ588XT3
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DQ588XT3
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com