防災の新基準 Philoent「携帯用凝固トイレ」期間限定43%OFF

JOYCHOU INDUSTRIAL HONG KONG CO.， LIMITED

地震や豪雨時に深刻化する「トイレ問題」を解決する確かなソリューションが登場しました。Joychou株式会社（大阪府和泉市）が提供する防災士推奨の『Philoent 携帯用凝固トイレ』が、防災意識向上月間に合わせて特別価格で提供されます。

3つの専門家認定機能

- 防災士監修の緊急時運用設計- 99%抗菌＆24時間消臭持続- 15年間保存可能な長期保管仕様

防災士が認めた信頼性

伊達富美氏、渡邉歩惟氏、渡邉惟花氏ら現役防災士が運用フローを全面監修。災害発生時でもストレスのないトイレ環境を実現する、誰でも確実に使用できる設計です。

衛生管理の技術革新

特殊高吸収凝固剤が排泄物を瞬時にゲル化。嫌な臭いを分子レベルで分解する消臭層を内蔵し、24時間経過後も無臭状態を維持します。1袋で約800mlの液体を吸収可能です。

20秒で完成する緊急設置

3ステップ簡易設置システムを採用：

1、便座に専用黒袋を被せる

2、固定フレームで密着させる

3、使用後は凝固剤を投入

災害時でも混乱なく運用可能な直感的な操作性を実現しました。

多様なシーンに対応

1、自宅避難時の衛生管理

2、キャンプ場の簡易トイレ

3、車中泊用サニタリーキット

4、企業BCP対策備蓄品

水源不要で屋内外を問わず使用可能です。

長期保存＆コンパクト設計

アルミ遮光パッケージにより15年間の品質保持を保証。縦横18cmの省スペース設計で、階段下収納やクローゼットの隙間にも収納可能です。

充実の基本セット内容

・凝固剤（20回分）

・防臭黒袋（20枚）

・衛生手袋（20組）

・保存用白袋（2枚）

・取扱説明図解マニュアル

特別価格実施中

通常価格 2,599円 → 防災月間価格 1,479円

3月10日(月)10:00 ～3月31日(月)23:59

製品仕様

・保存期間：製造より15年

・適応人数：3人家族で約1週間分

・重量：1.8kg（一式）

・保管温度：-15℃～40℃

専門家からのコメント

「避難生活の精神的な負担を軽減する重要なアイテム」と防災士連盟が評価。自治体職員向け研修でも採用実績があります。

購入方法

購入リング：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DQ588XT3

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DQ588XT3JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com