スパイスマート、Septeni Global・ゲームエイトとの中国スマホゲーム企業向け3社共催ウェビナーを3月18日に実施

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株式会社スパイスマート

株式会社スパイスマート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保 真澄、以下スパイスマート）は、株式会社セプテーニ（本社： 東京都新宿区、代表取締役社長：清水 雄介 ）の連結子会社であるSepteni Global合同会社（本社：東京都新宿区、職務執行者：末藤 大祐、以下「Septeni Global」）と株式会社ゲームエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：沢村 俊介 以下、ゲームエイト）の3社で2025年3月18日（火）に中国スマホゲーム企業向けのウェビナー「出海日本：游戏市场最前线」を共同開催いたします。




3社共催ウェビナー「出海日本：游戏市场最前线」

本ウェビナーでは、2024年日本市場のヒットタイトル分析とIP戦略の最前線や今後の展望、ユーザー感情に基づいた新たなインサイトなどについて、各分野の専門家がそれぞれの視点から深掘り、解説します。


ウェビナー概要


テーマ：「出海日本：游戏市场最前线」


（日本市場におけるトレンド分析とユーザー感情に基づく新たなインサイト）



公式サイト：https://www.huodongxing.com/event/4799154075700?td=2393231542431



開催日時：2025年3月18日（火） 15:00-16:00（北京時間） / 16:00-17:00（日本時間）


開催形式：ウェビナーでのオンライン配信（事前登録制・無料）


※本ウェビナーはゲーム事業者様限定とさせていただいております。



登壇者：


Septeni Global　Business Development Expert Manager　郝 帅


スパイスマート General Manager　韓 松花


ゲームエイト China sales　嵯峨 寛叡



主催企業：Septeni Global合同会社・株式会社スパイスマート・株式会社ゲームエイト



プログラム：


1. 日本市場のトレンド


2. 1000人のアンケートで見るゲームユーザー感情の洞察


3. 質疑応答


共催企業


【株式会社スパイスマート】


会社名　： 株式会社スパイスマート


代表者　： 代表取締役　久保　真澄


所在地　： 東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909


設立　　： 2015年7月


事業内容：


１）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用リサーチ事業


２）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用コンサルティング事業


３）日本のIPホルダーとのコラボ企画・交渉・監修業務など一連の業務を担うゲームコラボ仲介事業


URL　　： http://corp.spicemart.jp/



【Septeni Global合同会社】


名称　　　：Septeni Global合同会社


所在地　　：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー27F


代表者　　：末藤大祐


事業内容　：広告代理業及びコンサルティング


設立　　　：2021年10月


サイト　　：https://www.septeniglobal.com/



【株式会社ゲームエイト】


名称　　 ：株式会社ゲームエイト


所在地 　：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティタワー7F


代表者 　：沢村俊介


事業内容 ：インターネットメディアの運営


設立　　 ：2014年8月1日


サイト 　：https://game8.co.jp/