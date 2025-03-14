スパイスマート、Septeni Global・ゲームエイトとの中国スマホゲーム企業向け3社共催ウェビナーを3月18日に実施
株式会社スパイスマート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保 真澄、以下スパイスマート）は、株式会社セプテーニ（本社： 東京都新宿区、代表取締役社長：清水 雄介 ）の連結子会社であるSepteni Global合同会社（本社：東京都新宿区、職務執行者：末藤 大祐、以下「Septeni Global」）と株式会社ゲームエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：沢村 俊介 以下、ゲームエイト）の3社で2025年3月18日（火）に中国スマホゲーム企業向けのウェビナー「出海日本：游戏市场最前线」を共同開催いたします。
3社共催ウェビナー「出海日本：游戏市场最前线」
本ウェビナーでは、2024年日本市場のヒットタイトル分析とIP戦略の最前線や今後の展望、ユーザー感情に基づいた新たなインサイトなどについて、各分野の専門家がそれぞれの視点から深掘り、解説します。
ウェビナー概要
テーマ：「出海日本：游戏市场最前线」
（日本市場におけるトレンド分析とユーザー感情に基づく新たなインサイト）
公式サイト：https://www.huodongxing.com/event/4799154075700?td=2393231542431
開催日時：2025年3月18日（火） 15:00-16:00（北京時間） / 16:00-17:00（日本時間）
開催形式：ウェビナーでのオンライン配信（事前登録制・無料）
※本ウェビナーはゲーム事業者様限定とさせていただいております。
登壇者：
Septeni Global Business Development Expert Manager 郝 帅
スパイスマート General Manager 韓 松花
ゲームエイト China sales 嵯峨 寛叡
主催企業：Septeni Global合同会社・株式会社スパイスマート・株式会社ゲームエイト
プログラム：
1. 日本市場のトレンド
2. 1000人のアンケートで見るゲームユーザー感情の洞察
3. 質疑応答
共催企業
【株式会社スパイスマート】
会社名 ： 株式会社スパイスマート
代表者 ： 代表取締役 久保 真澄
所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909
設立 ： 2015年7月
事業内容：
１）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用リサーチ事業
２）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用コンサルティング事業
３）日本のIPホルダーとのコラボ企画・交渉・監修業務など一連の業務を担うゲームコラボ仲介事業
URL ： http://corp.spicemart.jp/
【Septeni Global合同会社】
名称 ：Septeni Global合同会社
所在地 ：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー27F
代表者 ：末藤大祐
事業内容 ：広告代理業及びコンサルティング
設立 ：2021年10月
サイト ：https://www.septeniglobal.com/
【株式会社ゲームエイト】
名称 ：株式会社ゲームエイト
所在地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティタワー7F
代表者 ：沢村俊介
事業内容 ：インターネットメディアの運営
設立 ：2014年8月1日
サイト ：https://game8.co.jp/