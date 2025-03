新たな推しを発見!?K-POPファンなら見逃せないバラエティ『Music Kへようこそ！』“The Wind 編”が、Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」にて配信開始！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」(ミュージックK)オリジナルコンテンツ『Music Kへようこそ!』の新エピソード“The Wind編”を、本日3月14日(金)よりミュージックKの会員を対象に配信いたします。

(C) IMX

「Music Kへようこそ!」配信ページはこちら(https://amzn.to/4gcsAJx)

●「Music Kへようこそ!」最新エピソードに“The Wind”が登場!

思わず引き込まれてしまうほどの圧巻のパフォーマンス力や、SNSを活用した交流などを通して世界中のファンの心を掴んで離さないK-POPアイドルたち。“Music K”では、フレッシュさ溢れる新人K-POPアイドルの練習室を訪問し、彼ら・彼女たちが普段どのような生活を送っているのか知られざる姿をお届けする、オリジナルコンテンツ「Music Kへようこそ!」を絶賛配信中。

K-POP界をさらに盛り上げてくれることが期待される新たなスターを迎え、毎月2アーティスト分のエピソードを更新している本コンテンツにおいて、本日最新話EP.9の配信をスタートいたしました。

韓国の人気アイドルグループ“HIGHLIGHT”が所属する事務所の傘下With US Entertainmentからデビューした初のボーイズグループ“The Wind”。2023年のデビュー当時、平均年齢が16.8歳という若さからも注目を集めた彼らが、今回「Music Kへようこそ!」にゲストとして登場。

番組内ではメンバー全員が日本語で自己紹介をする姿や、練習室の掃除当番を賭けてカラオケバトルを繰り広げ、有名なあの日本の名曲を歌う姿など、ここだけでしか観ることのできない彼らの新たな魅力をお届け。また、メンバーからWHIZ(ウィズ/ファンダム名)へのビデオレターなども盛り込まれ、その可愛さにWHIZはもちろん多くのK-POPファンを虜にしてしまうこと間違いなし。

2024年10月に発売した3rdミニアルバムのタイトル曲「Hello:My First Love」では、韓国の国民的音楽番組にて自身たちにとって初の1位を番組史上最年少で獲得するという記録を更新。さらには日本デビュー前でありながらも、昨年11月に東京で同アルバムのミニショーケースを実施するなど、韓国はもちろん日本での活動も期待される6人組アイドル“The Wind”。そんな彼らの更なる魅力を知れる「Music Kへようこそ!」“The Wind 編”をぜひMusic Kでお楽しみください。

▼「Music Kへようこそ!」

エピソード9.【The Wind編】爽やかな魅力で輝くThe Wind の素顔を深掘り!

詳細を見る :https://amzn.to/4gcsAJx

●“The Wind”の豪華グッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施中!

(C) IMX

「Music Kへようこそ!」最新話更新を記念して、The Windの直筆サインとポラロイドが抽選で8名様に当たる豪華プレゼント企画を本日18時より実施。Music Kの公式X、および公式サイトをご確認のうえ詳細をお待ちください。

・公式サイトはこちら:https://music-k.com(https://music-k.com)

・公式Xはこちら:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

その他にも、グローバルK-POPアーティスト“SEVENTEEN”の9年間の軌跡を描いたドキュメンタリー番組「マジックアワー ザ・SEVENTEEN」や、世界的スター“SHINee”がファンと共に歩んだ15年間を描くスペシャルコンサートムービー『MY SHINee WORLD』など、ファン必見のコンテンツが“Music K”に続々と登場!ぜひ“Music K”で充実した推し活をお楽しみください。

●概要

(C)2024MBC(C)2023 MEGABOXJOONGANG, INC., PLUS M ENTERTAINMENT, SM ENTERTAINMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金:550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp)

・公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)