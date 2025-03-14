第8回「アパ日本再興大賞」実施要項公表

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公益財団法人アパ日本再興財団は、今般、第8回「アパ日本再興大賞」選考実施要項を公表致します。

「アパ日本再興大賞」表彰制度は、過去5年以内に発刊された書籍や発表された論文のうち、推薦人による推薦を受けた作品の中から、審査委員によって本大賞の趣旨に照らして最も優れた作品を選定致します。（https://ajrf.jp/taisho/index.html）

アパ日本再興財団：https://ajrf.jp/index.html

アパ日本再興大賞：https://ajrf.jp/taisho/index.html

当財団は、本表彰制度の創設によって、誇りある祖国である日本の成長発展に資する近現代史、国際関係、政治・政策等の分野における研究を促すとともに、優れた研究成果を広く周知していきたいと考えています。本大賞の社会的意義を大きなものとするため、賞金を1,000万円と致しました。

「アパ日本再興大賞」表彰制度は今年で第8回を迎え、過去7回の受賞者は各方面で「誇れる国、日本」の再興のために活躍されています。今回も素晴らしい作品を発掘し、世に広め続けていくことで、我が国の成長発展に貢献して参ります。

【公益財団法人アパ日本再興財団（本社：東京都港区赤坂3-2-3）】

設立以来、「正しい国家観、世界観、歴史観を持った人材を育成し、日本国民が自虐史観によって失った国に対する誇りを取り戻し、誇りある祖国である日本を成長発展させる」という目的を掲げ、公益目的事業として、「真の近現代史観」懸賞論文制度及び「勝兵塾」を企画運営。内閣府より公益目的事業の認定を受け、「アパ日本再興大賞」表彰制度を創設した。

【歴代受賞者】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/734_1_d1fab1811d551045ff8062f7ea262ce0.jpg ]

＊敬称略

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-734-0e88a3cd7a6ea1ce3a605374fa342d06.pdf

■アパ日本再興財団

https://ajrf.jp/index.html

■アパ日本再興大賞

https://ajrf.jp/taisho/index.html