カワサキからスーパースポーツモデル、「Ninja ZX-25R SE」が新たなカラー＆グラフィックで4月26日発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、「Ninja ZX-25R SE」のカラー＆グラフィックモデルを変更し、2025 年4月26日（土）に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/supersport/ninjazx-25r(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/supersport/ninjazx-25r)

■Ninja ZX-25R SE

Ninja 400 ※画像は販売されるモデルと細部が異なる場合があります。

249cm³ 並列4気筒エンジンを搭載したスーパースポーツモデルNinja ZX-25R。最高出力35kW（48PS）を15,500rpm で発揮するスクリーミングインラインフォーは、官能的なエキゾーストサウンドを響かせます。パフォーマンスを最大限に引き出すトレリスフレーム、アグレッシブなNinja スタイリング、KTRC（カワサキトラクションコントロール）やオートブリッパ-付きのKQS（カワサキクイックシフター）をはじめとする数多くのライダーサポートシステムを搭載。インストゥルメントには4.3 インチフルデジタルTFT カラー液晶ディスプレイを採用し、Ninja ZX シリーズを名乗るにふさわしいモデルに仕上がっています。サーキット走行性能の高さに加え、街乗りでの快適性を併せ持つこのモデルは、エンジン回転数の上昇とともにライダーをその魅力の虜にします。

■前年モデルからの主な変更点

・カラー＆グラフィックの変更

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/720_1_d7218f7c3fb8b9d4aa61f202779cc920.jpg ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録などに伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise（Thailand）Co., Ltd（KMT）において日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※2025年モデルではNinja ZX-25R（スタンダード）の取扱い予定はございません。

■カラーNinja ZX-25R SE（メタリックマットミステリアスグレー×メタリックフラットスパークブラック）

■主要諸元

下記のURLよりPDFデータをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-720-02f59fcb6ede54e9a248de6698fa784d.pdf■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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