【イベントレポート】GRAVITY音声ルームオーナーがインタビュアーに挑戦！「Sanrio Virtual Festival 2025　アンバサダーへの道」

HiClub株式会社

HiClub株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:古谷由宇)が提供する、気楽に話せる、やさしいSNS「GRAVITY(グラビティ)」(iOS、Android版)は、株式会社サンリオのキャラクターたちとのコラボイベントを開催。

「Sanrio Virtual Festival 2025」と連動した特別企画、「サンリオ本社ご招待」には、多くのユーザーが参加し、ランキングイベントにて1位を獲得したぴよえるさんがアンバサダーとして選出されました。

当記事では、ランキング1位を獲得したユーザーがサンリオ本社訪問を実施した1日に密着します。

■サンリオキャラクターズ コラボイベント

2025年1月、GRAVITYアプリ内にて音声ルームのランキングイベントで、ランキング1位を獲得したユーザーが、サンリオ本社に訪問をし、サンリオvfes(Sanrio Virtual Festival)についてのインタビューができる企画を実施いたしました。

1位を獲得したぴよえるさんが、サンリオ本社に招待されたイベントの様子になります。▼

―最初に、このイベントに参加したきっかけを教えてください。

(ぴよえる さん)

サンリオが大好きという想いからイベントに参加しました。

すると、最終日にはたくさんのギフトをいただくことができ、ランキングイベントの総合1位を獲得することができました。

―GRAVITYではどんな配信をしていますか?

決められた形式にとらわれない自由な配信スタイルを大切にしています。

配信テーマを決めているわけではなく、話したい人が集まり、自然に会話が生まれるフリースタイルの配信を行っています。

マイクも希望する方に自由に上がってもらう形をとることで、周りの方々に支えられながら、音声ルームが楽しい空間になっていることを実感しています。

―サンリオが大好きとのことですが、好きなキャラクターは何ですか?

幼い頃から、キキ&ララ(リトルツインスターズ) がいつもそばにいる存在でした。

姉もキキ&ララが好きで、家にはたくさんのサンリオのぬいぐるみがあり、自然とサンリオの世界観に親しみを持つようになりました。

また、仕事で使っている名前が "星空" に近いこともあり、キキ&ララのファンタジックな世界観により一層魅力を感じています。

疲れたときにサンリオのキャラクターを見るだけで癒されていて、ピューロランドの年間パスポートも持っていました!

それでは、1位を獲得したぴよえるさんとサンリオvfes(Sanrio Virtual Festival)についてのインタビュー開始です。

ぴよえるさんにはインタビュアーとなっていただき、サンリオvfes担当者にインタビューを行っていただきます!

ぴよえるさん(以下ぴよ):―サンリオvfesとはどのようなイベントですか?

サンリオvfes担当者(以下V担):一言で言うのは難しいですね。

簡単に言うと、現実世界のピューロランドをバーチャル空間に再現したステージといえるかと思います。

実際にピューロランドに行くには、場所や時間の制約が発生してしまいますが、バーチャルの世界であれば、その縛りから解放され、自由になれると考えます!

ぴよ:―開催に至った背景や目的を教えてください。

V担:数年前に初めての社長交代がありました。

その際、当時の「キャラクターの会社」というイメージを払拭して、それだけでなく、「グローバルエンターテインメント」、「企業に羽ばたいて発展していこう」というミッションが掲げられました。

その中で、新しいものとしてバーチャルイベントを開催しています。

ぴよ:―バーチャルとサンリオの親和性について、どのように考えていますか?

V担:親和性を感じる点は2つあります。

1つ目が、本当の自分になれることです。

バーチャル空間では、アバターを通じて本当の自分や理想の姿を表現しやすく、リアルでは照れくさい「かわいい」という感情も素直に表現できると思います。

特に男性にとって、リアルの世界では発しにくいかもしれない「かわいい」という言葉を、サンリオの世界の中では気兼ねなく言える、これがバーチャルとの親和性の高さにつながっていると考えます。

2つ目が、サンリオはコミュニケーションをとても大事にしている会社だということです。

サンリオは「みんな仲良く」という経営理念のもと、コミュニケーションを大切にしています。

バーチャル空間でも一人で楽しむことはできますが、遠くの友人とコンテンツを共有し、一緒に楽しむことで、より大きな喜びが生まれます。

このようなコミュニケーションの広がりが、サンリオとバーチャルの親和性の高さにつながっていると感じます。

ぴよ:―運営として、最も苦労した点や挑戦した点は何ですか?

V担:1つにあげるのが大変なくらい苦労しています。

その中でも一番大変だなと思うのは、たくさんの人とコミュニケーションをとることです。

このプロジェクトは数百人の人たちが関わっています。

そんな中で、社内外の皆さんと一緒にプロジェクトを前に進めるために、とても丁寧に気をつけてコミュニケーションをとるようにしました。

また、今回は初めての試みとして、海外のクリエイターを起用したということもあります。

そう言った点でも初めてのチャレンジがたくさんありましたが、無事にまもなく開催というところまでたどり着くことができました。

ぴよ:―今回、インパクトのあるイベントもありますが、コラボするアーティストなどを選定する基準はありますか?

V担:特定の基準は設けず、幅広い人に参加してもらいたいと考えています。

有名Vtuberからニッチなクリエイター、リアルな芸能人まで、多様な人々が集まる「カオス」な場を目指しています。

一見まとまりにくい組み合わせでも、「みんな仲良く」というサンリオの理念のもと、笑顔で楽しめる空間を作ることができると考えます。

それにより、他の企業にはできない、多様なコラボを実現することを意識しています。

ぴよ:―今後サンリオvfesをあまり知らないという人たちが初めて参加するときには、どういうところに着目して楽しんだらいいですか?

V担:サンリオvfesを知らない方がいきなりVRは大変だと思う。

まずはYouTubeで無料配信があるのでそういったものからちょっと見てほしいですね。

そして、その世界で興味を持ってもらえたら、有料の配信を買っていただいたり、漫画喫茶などでVRのヘッドセットを借りていただいたり、そんな形で楽しんでいただければと思います!

―これからどのようなイベントにしていきたいと思っていますか?

現在は年に1回だけれども、将来的にはリアルのピューロランドと同じように1年中楽しめる世界にしていきたいと考えています。

ぴよ:―ご来場の皆様のサンリオのファンの皆様に一言。

V担:楽しんでください!

バーチャルの世界で、なかなかちょっとつきにくいとなっていると思われている方もいらっしゃるかもしれません。

その場合は、比較的手軽なYouTubeからお楽しみいただければと思います。

そして、リアルなキャラクターはもちろん、バーチャルならではの表情や動き方とかに注目してほしいと思っています!

耳や目が動くので、サンリオキャラクターが生きた存在として感じられると思います。

インタビューを通じて、サンリオの経営理念は「みんなと仲良くすること」に一貫してつながっていると感じることができました。

感動的なお話も伺えたところで、次の特典である表彰式に移ります。

表彰式でぴよえるさんの1位をお祝いしました。

喜びがあふれる笑顔に、こちらまで幸せな気持ちになりました!

次はレセプションルームの見学です。

お気に入りのキャラクターを見つけるたびに、『かわいい!』と思わずこぼれるひと言。

その瞬間ごとのときめきが伝わってくるようでした。

最後に、サンリオvfesを先行体験!

専用のヘッドセットとコントローラーを身につけ、リリース前の世界を体験させていただきました。

本社訪問イベント終了後、足取りも軽やかに帰路に着いていました。

【GRAVITY運営から一言】

本企画を通じて、GRAVITYの音声ルームオーナーぴよえるさんだけでなく、「Sanrio Virtual Festival 2025」の魅力を多くの方にお届けできれば幸いです。

加えて、「Sanrio Virtual Festival 2025」だけでなく、弊社のアプリ「GRAVITY」にも興味を持ってだけると嬉しいです!

■SNSアプリ「GRAVITY(グラビティ)」とは

DL数650万突破!(※2)何気ない日常を気楽にシェアでき、”トレンド寸前の次世代SNS”として話題のSNS「GRAVITY(グラビティ)」。声とチャットで交流できる「音声ルーム」、興味のあるコミュニティで繋がる「趣味の惑星」や相性の良いユーザーと繋がるための「性格診断テスト」などコンテンツが盛りだくさん!共通の趣味や自分と似た価値観をもつ友達がみつかる匿名性の高いSNSです。

(※2)2024年6月時点、当社調べ(Android版とiOS版合算)

公式HP https://gravity.place/

公式X(旧Twitter) https://x.com/GravityAD2

iOS版 https://apps.apple.com/JP/app/id1543177337?mt=8

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=anonymous.sns.community.gravity

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650155