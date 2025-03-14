3月8日は「サンワの日」！公式SNSアカウントでプレゼントキャンペーン実施中！

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、自社公式Instagramにて豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。

キャンペーンページ：https://www.sanwa.co.jp/campaign/sanwaday_entry2025/index.html

サンワの日とは

サンワサプライのことをさらに多くの人に知ってもらうことを目的に、2017年に3月8日を「サンワの日」として日本記念日協会に記念日登録いたしました。

---【キャンペーン詳細】-----------------------

■Instagramプレゼントキャンペーン

サンワサプライ Instagram（@sanwasupply_official） https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

アカウントフォローといいねで応募。コメント投稿で当選確率UP！Type-C急速充電ポート付き！3個口電源タップを抽選で3名様にプレゼントいたします。（開催期間：2025年3月3日(月) ～ 27日(木)）

キャンペーン投稿はこちら(https://www.instagram.com/p/DGuK72WtyJZ/)

キャンペーンバナー

■X（旧Twitter）プレゼントキャンペーン ※終了しました

サンワサプライX（旧Twitter）（@sanwainfo） https://x.com/sanwainfo(https://x.com/sanwainfo)

サンワサプライおすすめ製品プレゼントキャンペーン（開催期間：2024年3月3日（月）～12日（水））

アカウントフォローとキャンペーン投稿のリポストで応募。サンワサプライおすすめのあると便利な5アイテムが当たるキャンペーンを3/3（月）～3/7（金）まで毎日開催！各キャンペーンにコメント投稿で当選確率UP！

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また、自社通販サイト『サンワダイレクト』でも日替わりセールやお楽しみ福袋、プレゼントキャンペーンなどを含む「サンワの日」のイベントを開催予定です。詳しくは下記をご覧ください。

■サンワダイレクト本店（イベント期間 2025年3月7日（金）10:00 ～2025年3月21日（金） 18:00 ）

https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/sanwaday/

【サンワサプライ】

■サンワサプライ X（旧Twitter）

https://x.com/sanwainfo

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■Youtube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

【サンワダイレクト】

■サンワダイレクトTwitter

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■サンワダイレクト公式Facebookページ

http://fb.me/sanwadirect

■サンワダイレクトYouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト(https://www.youtube.com/c/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88)

■サンワダイレクト LINE@アカウント

http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/line_at/

【お客様からのお問い合わせ】

■サンワサプライ TEL 086-223-3311

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

■サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp