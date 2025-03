YO!GAKU TO THE FUTURE第一弾はグラミー新人賞にもノミネートされたグレイシー・エイブラムス

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは、洋楽カルチャーを盛り上げる企画「YO!GAKU」キャンペーンを約10年ぶりに復活リニューアルさせ「YO!GAKU TO THE FUTURE」と名称を変更、イチ早くチェックしておきたい、そしてこれからも注目し続けていきたい洋楽アーティストを紹介、応援するキャンペーンを全店ならびにタワーレコード オンラインにて展開していきます。

その第一弾アンバサダーとして、本年3月14日(金)に日本デビュー、そして4月には初来日を控える、グレイシー・エイブラムスが決定。全国のタワーレコード、TOWERmini店頭でポスター掲示をはじめタワーレコード・オリジナル特典のプレゼントなど、タワーレコード オンラインを含むタワーレコード、TOWER RECORDS mini全店で洋楽シーンを盛り上げていきます。

「YO!GAKU to the Future」グレイシー・エイブラムスver. ポスター

グレイシー・エイブラムスは2019年にデビュー。2023年にはデビュー・アルバム『Good Riddance』でグラミー賞最優秀新人賞にノミネートされた、手紙のような歌詞とソウルフルなメロディーで世界的人気を誇るカリフォルニア出身のシンガー・ソングライターです。日本デビュー・アルバムとなる今作は、2024年6月にリリースされた最新アルバム『The Secret of Us』に8曲(内4曲は日本盤のみ)追加した日本限定デラックス・バージョン『The Secret of Us (Deluxe) Japan Edition』が満を持して3月14日(金)にリリースとなります。

長年、欧米を中心に日本に洋楽を紹介し続けてきたタワーレコードでは、本キャンペーンを通じ、あらためて魅力あふれる洋楽シーンを紹介していきます。

■YO!GAKU TO THE FUTURE 第一弾キャンペーン概要

1.YO!GAKU TO THE FUTUREポスター

3月14日(金)より、全国のタワーレコード、TOWER RECORDS mini 全店にて、YO!GAKU TO THE FUTURE グレイシー・エイブラムスver.のポスターを掲示。日本デビューを盛り上げていきます。またタワーレコード オンラインでは、YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページを立ち上げ、グレイシー・エイブラムスをはじめ、今後もさまざな注目アーティストを紹介していいきます。

YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページURL

https://tower.jp/article/feature_item/2025/03/14/0101

2.タワーレコード・オリジナル特典プレゼント

全国のタワーレコード、TOWER RECORDS mini 全店ならびにタワーレコード オンラインにて日本デビュー作となる『The Secret of Us (Deluxe) Japan Edition』をご購入いただいたお客様先着で、オリジナル特典「トレーディングカード(全2種/ランダム付与)」をプレゼントします。

※特典は数量限定にて、各店なくなり次第終了となります。

■対象作品情報

アーティスト :グレイシー・エイブラムス

タイトル :The Secret of Us (Deluxe) Japan Edition

発売日 :2025年3月14日(金)

フォーマット :CDアルバム

価格 :3,300円(税込)

企画品番 :UICS-1411

レーベル :ユニバーサルミュージック

The Secret of Us (Deluxe) Japan Edition

タワーレコード オンラインURL:https://tower.jp/item/6779196

2024年6月のAL『The Secret of Us』に8曲(内4曲は日本盤のみ)追加した日本限定デラックス・バージョン。収録曲「us. (feat. Taylor Swift)」は、Netflixの最新恋愛リアリティ番組「オフライン ラブ」の主題歌として国内で話題を集めている。日本盤ピンク・ジャケットがあしらわれている『The Secret of Us (Deluxe) Japan Edition』には、「Billboard Hot 100」トップ10位内にランクインし、さらに「Billboard Streaming Songs」 で1位を獲得した「That’s So True」などの新曲のほか、VEVOスタジオ・パフォーマンスで披露した曲などが追加収録されている。ブックレットには全曲の歌詞/対訳とオリジナル・ライナーノートが封入。

<参考>

・Gracie Abrams - I Love You, I’m Sorry (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=uxjhN_Donfw

・Gracie Abrams - us. (feat. Taylor Swift) [Official Lyric Video]

https://www.youtube.com/watch?v=7IcYAGAm6P8

<収録内容>

1. Felt Good About You/フェルト・グッド・アバウト・ユー

2. Risk/リスク

3. Blowing Smoke/ブローイング・スモーク

4. I Love You, I’m Sorry/アイ・ラヴ・ユー、アイム・ソーリー

5. us. (feat. Taylor Swift)/アス feat. テイラー・スウィフト

6. Let It Happen/レット・イット・ハプン

7. Tough Love/タフ・ラヴ

8. I Knew It, I Know You/アイ・ニュウ・イット、アイ・ノウ・ユー

9. Gave You I Gave You I/ゲイヴ・ユー・アイ・ゲイヴ・ユー・アイ

10. Normal Thing/ノーマル・シング

11. Good Luck Charlie/グッド・ラック・チャーリー

12. Free Now/フリー・ナウ

13. Close To You/クロース・トゥ・ユー

14. Cool/クール

15. That's So True/ザッツ・ソー・トゥルー

16. I Told You Things/アイ・トールド・ユー・シングス

17. Packing It Up/パッキング・イット・アップ

18. I Love You, I’m Sorry - Live From Vevo/アイ・ラヴ・ユー、アイム・ソーリー - ライヴ・フロム・Vevo*

19. I Knew It, I Know You - Live From Vevo/アイ・ニュウ・イット、アイ・ノウ・ユー- ライヴ・フロム・Vevo*

20. Free Now - Live From Vevo/フリー・ナウ - ライヴ・フロム・Vevo*

21. That’s So True - Live From Radio City Music Hall/ザッツ・ソー・トゥルー - ライヴ・フロム・レディオ・シティ・ミュージック・ホール*

*日本盤ボーナス・トラック

■グレイシー・エイブラムス プロフィール

カリフォルニア出身のシンガー・ソングライター。2019年にデビューし、2023年にはデビュー・アルバム『Good Riddance』をリリース。この時にグラミー賞最優秀新人賞にノミネートされた。感情移入しやすい歌詞と地に足の着いた感性が現れた歌で着実に熱狂的なファンを増やしていったグレイシーは2ndアルバムとなる『The Secret of Us』を2024年6月にリリース。全英1位、全米2位を記録し、収録曲の「I Love You, I’m Sorry」はTikTokで再生回数30億回を超え、「us.」はテイラー・スウィフトをフィーチャリング・アーティストに迎えグラミー賞にノミネートされ、日本発Netflix恋愛リアリティ番組「オフライン ラブ」の主題歌に抜擢されるなど、大きなヒットを記録している。その後にリリースした『The Secret of Us (Deluxe)』に収録された「That’s So True」はBillboard Streaming Songsでは全米1位、Billboard UKシングルチャートでは全英1位、Billboard Hot 100 では全米6位を記録し、Billboard Hot 100にて初のTop10入りを果たした。

自身のツアーやテイラー・スウィフトの『THE ERAS TOUR』、オリヴィア・ロドリゴの『Sour Tour』のオープニング・アクトなど数多くのライヴで絶賛されるそのパフォーマンスが今年の4月、遂に日本に上陸する。

【アーティスト情報】

日本公式HP:https://www.universal-music.co.jp/gracie-abrams

海外公式HP:https://shop.gracieabrams.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/gracieabrams

公式X: https://twitter.com/gracieabrams

公式Facebook: https://www.facebook.com/gracieabrams/

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwXDwwxNVRXPcPk7ABkakdA

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@tehegracietehe