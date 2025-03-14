中森明菜トリビュートプロジェクト“明響”追加アーティスト発表！～43年目のデビュー記念日5月1日に、アルバム発売＆コンサート開催！～

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株式会社サンライズプロモーション東京

2025年5月1日（木）に実施となる「中森明菜トリビュートプロジェクト“明響”」


先日発表となった、アルバム、コンサートにそれぞれに参加する第1弾アーティスト続いて、


追加の第2弾アーティストが決定した。詳細は以下の通り。



＜トリビュートアルバム参加　追加アーティスト＞



Gyubin(ギュビン)・土岐麻子



＜トリビュートコンサート参加　追加アーティスト＞




影山優佳（元・日向坂46）、玉井詩織(ももいろクローバーZ）




中森明菜 Tribute Concert ”明響“ 公演概要

【日 時】 2025年5月1日（木）開場 18:00 開演19:00


【出 演】影山優佳（元・日向坂46）/ 杉山清貴 / 玉井詩織（ももいろクローバーZ）/


一青窈 / 星屑スキャット （五十音順）


【会 場】 LINE CUBE SHIBUYA


【料 金】 11,500円(全席指定・税込)


【主 催】 サンライズプロモーション東京


【演出・構成】 NHKエンタープライズ


【監修・協力】 HZ VILLAGE/ ワーナーミュージック・ジャパン


【お問い合わせ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 （平日12:00~15:00）


【チケット】


・一般発売：2025年3月15日（土）10:00 ～


公演URL https://sunrisetokyo.com/detail/29591/


【注意事項】


※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。



中森明菜Tribute Album"明響”

【アーティスト】Various Artists


【リリース日】5月1日(木)


【タイトル】「中森明菜 Tribute Album “明響”」


【商品形態(２形態) 】


(1)2CDデラックス・エディション【中森明菜ベスト・アルバム付】 (2CD)


品番：WPCL-13646～7


価格：\ 5,500(税込価格)/ \ 5,000(税抜)


【予約リンク】https://akinanakamori.lnk.to/TributeAlbum_2CDPu


(2) 通常盤(1CD)


品番：WPCL-13648


価格：\ 3,520(税込価格)/ \ 3,200(税抜)


【予約リンク】https://akinanakamori.lnk.to/TributeAlbum_1CDPu



【収録内容】


Ado「十戒（1984）」


East Of Eden「TANGO NOIR」


GYUBIN(ギュビン)「トワイライト-夕暮れ便り-」


ケミストリー「ミ・アモーレ」


JUJU「DESIRE」


城田優「少女A」


鈴木雅之「飾りじゃないのよ涙は」


玉井詩織（ももいろクローバーZ）「スローモーション」


玉置浩二「サザンウィンド」


土岐麻子「セカンドラブ」


中島美嘉「難破船」


一青窈「北ウィング」


星屑スキャット「TATOO T-Groove Remix 」