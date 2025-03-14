中森明菜トリビュートプロジェクト“明響”追加アーティスト発表！～43年目のデビュー記念日5月1日に、アルバム発売＆コンサート開催！～
2025年5月1日（木）に実施となる「中森明菜トリビュートプロジェクト“明響”」
先日発表となった、アルバム、コンサートにそれぞれに参加する第1弾アーティスト続いて、
追加の第2弾アーティストが決定した。詳細は以下の通り。
＜トリビュートアルバム参加 追加アーティスト＞
Gyubin(ギュビン)・土岐麻子
＜トリビュートコンサート参加 追加アーティスト＞
影山優佳（元・日向坂46）、玉井詩織(ももいろクローバーZ）
中森明菜 Tribute Concert ”明響“ 公演概要
【日 時】 2025年5月1日（木）開場 18:00 開演19:00
【出 演】影山優佳（元・日向坂46）/ 杉山清貴 / 玉井詩織（ももいろクローバーZ）/
一青窈 / 星屑スキャット （五十音順）
【会 場】 LINE CUBE SHIBUYA
【料 金】 11,500円(全席指定・税込)
【主 催】 サンライズプロモーション東京
【演出・構成】 NHKエンタープライズ
【監修・協力】 HZ VILLAGE/ ワーナーミュージック・ジャパン
【お問い合わせ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 （平日12:00~15:00）
【チケット】
・一般発売：2025年3月15日（土）10:00 ～
公演URL https://sunrisetokyo.com/detail/29591/
【注意事項】
※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。
中森明菜Tribute Album"明響”
【アーティスト】Various Artists
【リリース日】5月1日(木)
【タイトル】「中森明菜 Tribute Album “明響”」
【商品形態(２形態) 】
(1)2CDデラックス・エディション【中森明菜ベスト・アルバム付】 (2CD)
品番：WPCL-13646～7
価格：\ 5,500(税込価格)/ \ 5,000(税抜)
【予約リンク】https://akinanakamori.lnk.to/TributeAlbum_2CDPu
(2) 通常盤(1CD)
品番：WPCL-13648
価格：\ 3,520(税込価格)/ \ 3,200(税抜)
【予約リンク】https://akinanakamori.lnk.to/TributeAlbum_1CDPu
【収録内容】
Ado「十戒（1984）」
East Of Eden「TANGO NOIR」
GYUBIN(ギュビン)「トワイライト-夕暮れ便り-」
ケミストリー「ミ・アモーレ」
JUJU「DESIRE」
城田優「少女A」
鈴木雅之「飾りじゃないのよ涙は」
玉井詩織（ももいろクローバーZ）「スローモーション」
玉置浩二「サザンウィンド」
土岐麻子「セカンドラブ」
中島美嘉「難破船」
一青窈「北ウィング」
星屑スキャット「TATOO T-Groove Remix 」