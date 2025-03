＜　DMM GAMESが「AQUAPLUSスプリングセール」を開催！『ダンジョントラベラーズコンプリートバンドル』などが30％OFF！　＞

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESにおいて、アクアプラス作品がお得に買える「AQUAPLUSスプリングセール」を開催します。セール期間は3月14日(金)~3月21日(金)になります。

▼DMM GAMES 「AQUAPLUSスプリングセール」リンク

https://dlsoft.dmm.com/list/?keyword=6043&sort=ranking(https://dlsoft.dmm.com/list/?keyword=6043&sort=ranking)



▼対象作品ピックアップ

1. ダンジョントラベラーズコンプリートバンドル

販売価格:12,100円 → 販売価格:8,470円(30%OFF)

リンク:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0035pack/

2. WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-

販売価格:2,490円 → 販売価格:1,743円(30%OFF)

リンク:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0033/

3. ダンジョントラベラーズ 2 王立図書館とマモノの封印

販売価格:1,980円 → 販売価格:1,386円(30%OFF)

リンク:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0002/

4. ダンジョントラベラーズ 2-2 闇堕ちの乙女と封印の書

販売価格:1,980円 → 販売価格:1,386円(30%OFF)

リンク:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0003/

5. ToHeart2 ダンジョントラベラーズ

販売価格:1,980円 → 販売価格:1,386円(30%OFF)

リンク:https://dlsoft.dmm.com/detail/iaquap_0034/



▼公式X

https://x.com/AQUAPLUS_JP

▼新作情報

Steamで公開しているアクアプラスの作品はこちらです。

ゲームの最新情報を手に入れるためにWishlist登録をお願いいたします。

1. ToHeart

https://store.steampowered.com/app/3380520

2. AQUAPAZZA: Aquaplus Dream Match

https://store.steampowered.com/app/3229260/

3. うたわれるもの斬

https://store.steampowered.com/app/3074840/

権利表記:2025 AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC