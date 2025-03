『龍が如く８』『ペルソナ３ リロード』が50％オフ、『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』『メタファー：リファンタジオ』が25％オフでセールに登場！Steam「Spring Sale」開催中

株式会社セガ

株式会社セガは、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売するSteam「Spring Sale」を開催中です。

今回のセールでは、セガから、『龍が如く8』が50%オフ、『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が25%オフでセールに登場します。また、『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2』といった人気タイトルを特別価格でラインナップされています。

アトラスからは、『ペルソナ3 リロード』が50%オフ、『メタファー:リファンタジオ』が25%オフでセールに登場します。また、『真・女神転生V Vengeance』も特別価格で販売されています。

セールは2025年3月20日(木)までの期間限定開催です。ぜひこの機会にお楽しみください。

https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/SEGASpringSale2025

