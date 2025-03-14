自然資本や生物多様性に関するリスク管理・情報開示枠組みであるTNFD開示提言に賛同

三井物産株式会社

三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀 健一、以下「三井物産」）は、「環境と調和する社会をつくる」とのマテリアリティを掲げ、自然資本では生物多様性の保全と事業を通じたNature Positive達成への貢献を目指しています。今般、自然関連財務情報開示タスクフォース（Taskforce on Nature-related Financial Disclosure: 以下「TNFD」）＊1開示提言に賛同し、「TNFD Adopter＊2」として登録しました。今後、本提言に基づき、自然資本に関する取組の開示に取り組んでいきます。

開示の詳細は当社のサステナビリティウェブサイトをご覧ください。

＊1 TNFD：2021年6月に設立された、自然資本及び生物多様性に関するリスク管理・情報開示の枠組みを構築する国際的組織。

＊2 TNFD Adopter：TNFD開示提言に基づく情報開示を行う意向を表明した企業や団体。

三井物産社有林[表: https://prtimes.jp/data/corp/88544/table/96_1_fa5915e3e1d55e1b1190f38331fe7cc0.jpg ]