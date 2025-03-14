¥¹¥êー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥ÉResmed¡Ê¥ì¥¹¥á¥É¡Ë¡¢3·î14Æü¤ÎÀ¤³¦¿çÌ²¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ó¤­¤äÆüÃæ¤Î¶¯¤¤Ì²µ¤¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤ò½¸¤á¤¿¡ÖZAKONE X Resmed ¤¤¤Ó¤­¥Ä¥¢ー¡×¤ò³«ºÅ

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[1] AHI Apnea Hypopnea Index¡Ë ¿çÌ² 1 »þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÌµ¸ÆµÛÄã¸ÆµÛ¿ô¤òÉ½¤¹¡£5°Ê¾å¤«¤é¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤È¤µ¤ì¤ë¡£
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[1] Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnea: aliterature-based analysis Adam V Benjafield, Najib T Ayas, Peter R Eastwood, Raphael Heinzer, Mary S M lp, Mary J Morrell, Carlos M Nuez, Sanjay R Patel, Thomas Penzel, Jean-Louis Pepin, Paul E Preppard, Sanjeev Sinha, Sergio Tufik, Kate Valentine, Atul Malhotra
[2] ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§e-Stat, ¼Ò²ñ°åÎÅ¿ÇÎÅ¹Ô°ÙÊÌÅý·×¡Êµì¡§¼Ò²ñ°åÎÅ¿ÇÎÅ¹Ô°ÙÊÌÄ´ºº¡Ë/ ¼Ò²ñ°åÎÅ¿ÇÎÅ¹Ô°ÙÊÌÅý·× / ÎáÏÂ4Ç¯¼Ò²ñ°åÎÅ¿ÇÎÅ¹Ô°ÙÊÌÅý·× / ¿ÇÎÅ¹Ô°Ù¤Î¾õ¶· / °å²Ê¿ÇÎÅ / Âè8É½2022:DÎó2279¹Ô
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¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.resmed.jp/
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