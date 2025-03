CHUMS¡ßINOV8½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¤¢¤½¤Ó¥´¥³¥í°î¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥ó¥À¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル(東京都港区北青山、代表取締役:土屋芳隆)は、日本総代理店を務めるアウトドア・カジュアルブランド「CHUMS(チャムス)」とデサントジャパン(株)が展開する、2003年にイギリス北東部で誕生したオフロードシューズブランドINOV8(イノヴェイト)による両ブランドの魅力が融合したコラボレーションアイテムが登場します。

●コラボレーションの概要

2025年のCHUMSのシーズンテーマ「LOVE AND ADVENTURE」にぴったりなINOV8のアウトドアサンダル「RECOLITE 190 UNI(レコライト190ユニ)」CHUMS発祥の地であるアメリカ・ユタ州のザイオン国立公園をイメージしたカラーリングを左右非対称に。アッパーの部分にはCHUMSのタグラインである「HANG WITH YOUR CHUMS」を刺繍したあそびゴコロ溢れた仕様に。踵部分にはマスコットキャラクターであるブービーロゴをデザイン。インソールにはコラボレーションした両社のブランドロゴがプリントされたスペシャルデザインです。

今回のコラボレーションモデルINOV8「RECOLITE 190 UNI」はレースのビフォー&アフターに着用するリラックス・サンダルとして開発された汎用性の高いモデル。わずか190g(27.0cm)と軽量ながらつま先やサイド部分に配した補強部材が、岩や石などの侵入を考慮した設計になっています。踵部分にヒールカウンターを搭載していないため、踵部分を踏んで履くことも可能な水辺、アウトドア、日常使いまで幅広く活躍するモデル。

コロラドリバーガイドによって生まれたCHUMSとオフロードシューズブランドINOV8の高い親和性と、CHUMSの2025年シーズンテーマ「LOVE AND ADVENTURE」を体現するコラボレーションアイテムとなっています。

CHUMS JAPAN 公式YouTubeチャンネルにてコラボレーションムービーを公開中です。

https://youtu.be/p32SzBORFww

●発売概要

(左右非対称のカラーリング)(岩や石などの侵入を考慮した設計)(踵部分にはブービーバード)(水辺でも活躍する設計)(アッパーにHANG WITH YOUR CHUMSの刺繍)(インソールにコラボレーションロゴ)

商品名:CHUMS × INOV8 RECOLITE 190 UNI

予約販売:2025年3月21日(金)~4月6日(日)

発売日:2025年4月18日(金) 10:00~

カラー:Olive × Beige (左右非対称の1カラー展開)

サイズ:23cm・24cm・25cm・26cm・27cm・28cm・29cm

取扱い店舗:CHUMS直営店・CHUMS ONLINE SHOP・DESCENTE STORE オンライン

販売価格:\18,150(税込)

NEWSページはこちら

https://www.chums.jp/news/220

●予約販売

3月21日(金)~ 4月6日(日)の期間限定で、CHUMS ONLINE SHOPおよびDESCENTE STORE オンラインにて予約販売を実施します。予約特典として、CHUMSとINOV8の両社のロゴがプリントされたオリジナルシューズケースをプレゼント。

予約販売ページはこちら

https://www.chums.jp/shop/g/gNO5SSD04UB23/

4月5日(土)・6日(日)開催の『アウトドアデイジャパン東京』CHUMSブースにて、

発売前のコラボレーション商品を実際に手に取り、ご覧いただけます。

さらに、試し履き体験も可能です。

履き心地をその場で確かめ、商品の魅力をぜひ実感してください。

開催日時:2025年4月5日(土)・6日(日)

開催時間:10:00~17:00(入場無料・ペットOK・雨天決行)

開催会場:代々木公園イベント広場 他

●「INOV8 (イノヴェイト)」ブランド概要

2003 年に誕生し、イングランド北西部にある「レイク・ディストリクト(湖水地方)」の山岳地帯を本拠地とするイノヴェイト(INOV8)は、 野心的かつ革新的なオフロードシューズブランドです。

アスリートをサポートする先駆的な製品とイノベーションにより、より充実したスポーツ体験を通じて、世界中の人々の心身の健康を高めることを目指しています。

INOV8公式サイト https://store.descente.co.jp/inov8/



●「CHUMS(チャムス)」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer(オリジナルリテイナー)”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。そこから40年以上、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。



●ブランドのマスコット:ブービーバード(Booby Bird)

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには『bobo(ボーボー鳥)』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から2番目のブービー賞と同じ単語です。

CHUMS Japan 公式ウェブサイト http://www.chums.jp/

CHUMS Japan 公式Instagram https://www.instagram.com/chums_japan/

CHUMS Japan 公式X https://twitter.com/chumsjapan

CHUMS Japan 公式Facebook https://www.facebook.com/shop.chums.jp/

CHUMS Japan 公式YouTube https://www.youtube.com/user/ChumsOfficial

