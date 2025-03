【新刊】異文化コミュニケーションにおける最強の「サポーター」、それは日本語！新刊『日本語の可能性を探る ―英語教育と日本語教育の視点から―』ではサポーターとなり得る日本語の活用方法を探っていく。

■パレードブックス新刊

株式会社パレード

『日本語の可能性を探る ―英語教育と日本語教育の視点から―』著:上村妙子

あらすじ

私たちの多くは、英語を使いこなすことができなければ、異文化コミュニケーションに挑戦することはできないと思っています。そのため、外国人観光客が道に迷っているのを見かけても、英語が苦手な場合、つい話しかけるのを躊躇してしまいます。そのような時、日本語を活用すれば最初の一歩を踏み出すことができます。日本語は異文化コミュニケーションを行う手段として大きな可能性を秘めているのです。

本書は2部構成となっています。第1部は英語教育の立場から、第2部は日本語教育の立場から、異文化コミュニケーションにおける日本語の果たす役割としての可能性を探っています。第1部では、日本国内外での英語教育に関する研究から得られた知見を踏まえて、母語(日本語)と目標言語(英語)は共にコミュニケーションを行う上で大切な資源(リソース)として機能すると述べています。その上で、日本語をどのように活用すれば、英語で伝えることができるのかを具体的に説明しています。

第2部では、「やさしい日本語」に焦点を当て、日本にいる外国人にとって、分かりやすい日本語とはどのようなものかを探っています。書きことばと話しことばの両者を扱い、外国人の方々がそれぞれの母語でなら理解でき、また伝えることができる内容を扱うことのできる手段としての日本語のあり方を説明しています。

さらに、日本語をやさしく変換し活用することは、外国人だけではなく、子ども、高齢者、障害者などを含むすべての人々の生活を支える「サポーター」となるユニバーサルデザインの一つであることも指摘しています。

本書が、異文化コミュニケーションに踏み出すきっかけとなってくれることを願っています。

本について(著者の想い)

日本語母語話者にとって、最大の強みである「日本語」をいかに活用すれば、異文化コミュニケーションが可能となるかを模索してきました。英語に自信がないために、コミュニケーションを躊躇してしまう多くの方々に、日本語はコミュニケーションを行う上で最大、かつ有効な言語資源であることを伝えたいと思いました。

外国の人々とのコミュニケーションに挑戦してみたい方、日本語を活用した英語の指導に興味のある方、英語に自信がない方、英語と日本の関係に興味のある方、ユニバーサルデザインに興味のある方にぜひ読んでいただきたいです。

■著者プロフィール

上村妙子(かみむら・たえこ)

聖心女子大学文学部卒業後、会社勤務を経て、Indiana University of Pennsylvania大学院を修了する(Ph. D. in English)。明海大学外国語学部英語英米文学科専任講師を経て、現在専修大学文学部英語英米文学科教授として、ライティング、異文化コミュニケーション、応用言語学に関連する授業を担当している。著書には、Teaching EFL Composition in Japan(専修大学出版会)、EFL Grammar for Japanese Students and Teachers(専修大学出版会)、『昭和・平成・令和に見る日本の一般文化の変遷』(パレード)などがある。これまでにアメリカ、カナダに滞在した経験から、それぞれの社会の根底にある価値観やものの見方に興味を持つ。

■書籍情報

書籍:日本語の可能性を探る ―英語教育と日本語教育の視点から―

著者:上村妙子(かみむら・たえこ)

出版社:パレード

発売日:2025年3月15日

ISBN:978-4-86522-435-1

仕様:四六判/並製/146ページ

定価990円(本体900円+税10%)

Paradebooks:https://books.parade.co.jp/category/genre05/978-4-86522-435-1.html

Amazon:https://amzn.asia/d/fds2zhH

■出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり&出版をトータルサポートします。



パレードブックスの自費出版

URL:https://www.p-press.jp

TEL:0120-123455

Mail:paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL:https://books.parade.co.jp



【会社概要】

商号:株式会社パレード

大阪本社:大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社:東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-7

代表取締役:原田直紀

設立:1987年10月20日

資本金:4000万円

事業内容:広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』