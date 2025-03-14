ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡ª¡¡»ê¶Ë¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤ë½÷À­£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¢¥È¥é¥¦¥¹¥Çー¥ë¤¬Íè¤¿¤ë¿·ºî¤«¤é¿·¶Ê¡ÖOver And Over¡×¤ò²ò¶Ø

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photo by Alex Lang
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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Y4TMh8Y4C_8 ]
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=HDwPRr0tHPw ]
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[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=AVrJw8u_8II ]
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¢£Music Video:
¡ÖOver And Over¡×https://www.youtube.com/watch?v=Y4TMh8Y4C_8
¡ÖWant Me Back¡×https://www.youtube.com/watch?v=AVrJw8u_8II
¡ÖGrowing Pains¡×https://www.youtube.com/watch?v=HDwPRr0tHPw
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