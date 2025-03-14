Zaif INOライブラリ読み放題図書追加！（ZaifINOメンバーズウォレットカード保有者限定）
当社の子会社で、NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、ZaifINOメンバーズウォレットカード保有者限定の特典 「Zaif INOライブラリ」 の読み放題サービスに2025年3月14日(金)から購読対象の書籍を追加しました。
■追加読み放題登録書籍
＜追加で購読可能な書籍＞
・月刊誌「ワッグル3月号」
（ゴルフレッスン専門誌）
・月刊誌「ライダースクラブ3月号」
（スポーツバイクライディング専門誌）
・株式会社CAICA著の技術書
「Java」最初の一歩
継続的に掲載書籍拡大予定
■Zaif INOライブラリとは？
株式会社実業之日本社提供の 電子書籍を無料で購読 できる、メンバーズ限定の特別サービス！
話題の書籍や人気作品を、いつでもどこでも楽しめます！
■簡単アクセス！
スマホに Zaif INOメンバーズウォレットカード をかざすだけで、Zaif INOライブラリ専用サイト にアクセス可能！
さらに、購読コンテンツは 随時更新 されるので、読む楽しみがどんどん広がります！
■今すぐZaif INOメンバーズウォレットカードを活用し、特典を体験しよう！
■Zaif INOメンバーズウォレットカードとは
おトクな特典がズラリ揃ったZaif INOメンバーズカード。
Zaif INOメンバーズウォレットカードを協賛店舗に提示頂くとおトクな特典をGETできる他、Zaif INOでのNFT購入代金の10%相当分のキャッシュバック、オフ会参加申し込み券、NFTプレゼントなど様々な特典付きです！
さらに、カード型ウォレット機能が備わっており、Zaif INOメンバーズウォレットカードとスマホがあればNFTの受取、送信も可能！
Zaif INOメンバーズウォレットカード1枚があればNFTもラクラク管理できます！
■Zaif INOウォレットカード販売情報
販売ページ
https://zaif-ino.com/NFT/232
販売期間
2025年3月31日（金）23時59分まで
販売価格
CICC決済：4,950円相当※1
日本円決済：5,500円
※1：2025年1月28日 12:00のZaif Orderbook tradingのCICC価格を基に算出
■Zaif INOメンバーズウォレットカード
https://zaif-ino.com/media/members-wallet-card/
■協賛店舗一覧（随時拡大中）
Zaif INOとは
Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。
Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。
さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。
【Zaif INOサービスページ】https://zaif-ino.com/(https://zaif-ino.com/)
【NFTカード紹介ページ】https://zaif-ino.com/media/nft-card/(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)
【Zaif INO公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/zaif_ino(https://twitter.com/zaif_ino)
【Zaif INO公式メールマガジン】https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/(https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/)
【Zaif INO公式Discord 】https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs(https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs)
【Zaif INO公式LINE 】https://line.me/R/ti/p/@841xxews(https://line.me/R/ti/p/@841xxews)
NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。
ご興味がある方は zaif-ino@caica.jp までお問い合せください。
■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイトhttps://www.caica.jp/web3/(https://www.caica.jp/web3/)
■「CAICA Web3 For Biz」法人窓口https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)
会社概要
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス
代表取締役 鈴木 伸
東京都港区南青山５丁目11番９号
https://www.caica.jp/cfhd/