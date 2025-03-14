“体温を1℃を上げる”温活系ニットランジェリーブランド『 nainen（ナイネン）』人気アイテムの新色を3月16日より期間限定先行発売開始
人気リラックスウェアを生産してきたアパレルの生産会社、株式会社 Hana Plan（ハナ プラン 本社：東京都渋谷区 代表取締役：花村 幸栄 以下 Hana Plan）の温活系ニットランジェリーブランド 「nainen（ナイネン）」が応援購入サービス「Makuake」にて新たなプロジェクトを公開いたしました。
▪️Makuakeプロジェクト
プロジェクトスタート日：3月16日（日）
プロジェクページ：https://www.makuake.com/project/nainen
【超早割20％OFF】3月31日まで
【早割リターン10％OFF】4月10日まで
▪️プロジェクトラインナップ
人気アイテムのハーフトップブラと腹巻きロングパンツ、新色MOCHA（モカ）を先行発売
ハーフトップブラ
\5,830（税込）
腹巻ロングパンツ
\7,150（税込）
■nainen（ナイネン）ついて
保温性素材を使用した温活系ニットランジェリーブランド。デザインは1930～1950年代欧米のヴィンテージランジェリーからインスピレーションを受けた透かし編みが特徴。
ニットなので気持ち良い伸縮があり、とろけるような肌触りでカラダを包みます。
一年中、冷え取りや温活対策にもおすすめです。
「nainen（ナイネン）」はフィンランド語で「女性」の意味。
女性を大切にするブランドです。
■過去出展・イベント実績
・2025/2/14～2/24 POPUP STORE ＠ラゾーナ川崎プラザ
・2025/1/7～1/20 POPUP STORE @そごう横浜 4Ｆウェルビーライフフロア
・2024/11/8 WOMAN FES ＠東急プラザ表参道
・2024/11/5～11/6 主婦の友社『ご自愛市』＠WITH HARAJUKU
・2024/6/6 Femtech Japan2024 @アニヴェルセル表参道
・2024/3/20～4/2 POPUP STORE @丸井今井札幌本店
■過去メディア掲載
https://storyweb.jp/prtimes/516921/
https://jj-jj.net/partner/prtimes/166056/
https://ray-web.jp/prtimes/34035
https://classy-online.jp/partner/prtimes/221822/
https://www.nikkei.com/compass/content/PRTKDB000000006_000149365/preview
公式サイト：https://nainen-nainen.com/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nainen.jp/
メールアドレス：shop@hanaplan.net
お問合せ：公式SNSアカウントまたはメールにてお気軽にどうぞ。
■会社概要