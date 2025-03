岐阜県可児市に出店！ バンダイナムコのカプセルトイ大型専門店 『ガシャポンのデパート』ヨシヅヤ可児(かに)店　2025年3月21日(金)オープン!

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、カプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』ヨシヅヤ可児店を、2025年3月21日(金)、東濃地区最大級のショッピングセンター「ヨシヅヤ可児店」(岐阜県可児市)内にオープンします。

▲『ガシャポンのデパート』ヨシヅヤ可児店

『ガシャポンのデパート』は、バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信します。

『ガシャポンのデパート』ヨシヅヤ可児店は、設置面数640面のカプセルトイ専門店としてオープンします。新商品から話題の商品まで幅広い商品展開で、子どもも大人も関係なく、いつ遊びに来ても自分のお気に入りのガシャポンを探すワクワク・ドキドキが楽しめます。

『ガシャポンのデパート』は、今後も全国の商業施設やショッピングモールなどへの展開を進めてまいります。

施設概要

[施設名称] ガシャポンのデパートヨシヅヤ可児店

[所在地] 岐阜県可児市下恵土5750

[営業時間] 10:00~20:00

[施設面積] 130.9平方メートル (約39.6坪)

[設置面数] 640面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/y_kani/

1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

バンダイの商品はもちろんさまざまなブランドカプセルトイ商品が購入できます。

また『ガシャどこ?PLUS』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

Esther Bunny(エスターバニー)

カプセルヘアクリップ

Esther Bunny(エスターバニー)がかわいいヘアクリップになって登場!

価格:300円/1回(全8種)

(C) esther kim. All Rights Reserved

にゃんこ大戦争 3Dラバーマスコット02

立体的でかわいい!ごろんとしたボリューム満点の3Dラバーマスコットの第2弾が登場!

価格:400円/1回(全5種)

(C)PONOS Corp.

mofusand ならぶんです。2

mofusand(モフサンド)のならぶんです。第2弾!

ふわふわのフロッキー加工をした着ぐるみにゃんたちがかわいく整列!集めて並べて飾ってね!

価格:400円/1回(全5種)

(C)mofusand

THE CAT AND FRIENDS

フラットめじるしアクセサリー

あのTHE CATからフラットめじるしアクセサリーが登場!ペットとして人気のアヒルもラインアップ!

価格:300円/1回(全11種)

(C)THE DOG COMPANY

おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ スペシャルコラボマスコット1

『おジャ魔女どれみ』とサンリオキャラクターズのコラボがフィギュアになって登場!

価格:400円/1回(全6種)

おジャ魔女どれみ:(C)東映アニメーション

サンリオキャラクターズ:(C) '25 SANRIO ⓁM

クレヨンしんちゃん ライトマスコットbaby

ライトマスコットにbabyしんちゃんが登場!ほんわか光る癒しのライトです。

価格:400円/1回(全5種)

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

ジュエリーべこ ならぶんです。

キラキラがかわいい、ジュエリーをモチーフにしたべこが登場!頭部&しっぽが揺れます♪

価格:300円/1回(全5種)

(C)BANDAI

きかんしゃトーマス ならぶんです。

大人気きかんしゃトーマスが「ならぶんです。」シリーズに登場♪雪に埋もれたりチョコレートをかぶった姿がかわいい!

価格:400円/1回(全4種)

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited. The Thomas name and character and the Thomas & Friends(TM)

logo are trademarks of Gullane (Thomas) Limited and its affiliates and are registered in many

jurisdictions throughout the world.

This product was produced by BANDAI CO., LTD. and licensed through

Sony Creative Products Inc. by Gullane (Thomas) Limited.

ポケットモンスター

サウンドロップコレクション01

アニメで活躍中のポケモンやポケモントレーナーのボイスを収録した、サウンドロップが登場!感動の名せりふも収録!アニメの感動を再現しよう。

価格:400円/1回(全6種)

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの商品をラインアップ!

カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの最新の人気商品をいち早く入荷し、充実した商品ラインアップを提供します。バンダイの商品はWEBページから在庫の検索ができるので、お店を訪れる前に欲しい商品の販売状況を確認することができます。オフィシャルショップならではの商品展開や、ディスプレイ、イベントなどの情報発信を行っていきます。

■商品の販売状況はこちらからご確認ください

→ガシャどこ?PLUS https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

※販売状況は店舗オープン以降に確認できます。

< 国内で展開中のバンダイナムコアミューズメントのカプセルトイ専門店 >

■『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』:以下「GBO」

■『ガシャポンのデパート』『本屋さんのガシャポンのデパート』:以下「GD」



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.