【3/25（木）開催】経済産業省登壇！「成長志向型の資源自律経済戦略のいま」(無料オンラインセミナー)
「静脈インフラをITで創造する」をパーパスに事業を展開する株式会社ＪＥＭＳ（本社：茨城県つくば市、代表取締役：須永裕毅、以下：ＪＥＭＳ）は、2025年3月25日に経済産業省の水上智弘氏を講師にお迎えし、「成長志向型の資源自律経済戦略」をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。
・このような方にお勧めいたします
・資源循環に関する規制や政策の理解を深めたい方
・先進企業の取り組み事例を参考に、自社の資源循環施策を進めるヒントを得たい方
・資源循環に関する最新技術やトレンドの把握をしたい方
・セミナー概要
タイトル：経済産業省登壇！「成長志向型の資源自律経済戦略のいま」
開催日時：2025年3月25日（火）13:30～14:45
開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）での実施 ※来場不要
参加費 ：無料
定員 ：500名/回
・登壇者紹介
経済産業省 GXグループ
資源循環経済課 企画調整係長
水上 智弘（みずかみ ともひろ）氏
2016年東京理科大学理学部物理学科卒、同年経済産業省入省。
資源エネルギー庁鉱物資源課、国際標準課、国際標準化機構（ISO）シンガポール事務所、
大臣官房総務課、製造産業局宇宙産業室などを経て、2023年4月より現職。
・お申し込み方法
以下、セミナー告知ページの申込フォームよりお申し込みください。
https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-2500(https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-2500)
お申し込み期日：3月25日（火）9:00まで
ＪＥＭＳについて
ＪＥＭＳは設立以来、廃棄物管理に関わるITソリューションを提供してきました。
廃棄物の排出企業と処理企業向けの事業をそれぞれ展開し、排出企業では950社以上、
処理企業では1,100社以上のお客様にサービスを導入いただいています。
＜弊社ソリューションサイト＞
排出企業向け：https://www.j-ems.jp/env-mgt/
廃棄物処理・資源リサイクル企業向け：https://www.j-ems.jp/shogun/
自治体向け：https://www.j-ems.jp/shogun/solution/system/plus
ＪＥＭＳの新しい取り組み：https://www.j-ems.jp/public-ict/
＜会社概要＞
会社名 ：株式会社ＪＥＭＳ
所在地 ：茨城県つくば市東新井31-13
代表者 ：須永 裕毅
設立 ：1994年4月1日
URL ：https://www.j-ems.jp/
事業内容：
ソフトウェアの開発、販売および導入
ビジネスプロセスアウトソーシングに関する業務
環境関連のコンサルティングおよび管理、運営業務
本セミナーに関するお問い合わせ先
株式会社ＪＥＭＳ 環境マネジメント事業部 セミナー事務局
E-mail：jems-kanri@j-ems.jp