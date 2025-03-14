【3/25（木）開催】経済産業省登壇！「成長志向型の資源自律経済戦略のいま」(無料オンラインセミナー)

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株式会社JEMS

「静脈インフラをITで創造する」をパーパスに事業を展開する株式会社ＪＥＭＳ（本社：茨城県つくば市、代表取締役：須永裕毅、以下：ＪＥＭＳ）は、2025年3月25日に経済産業省の水上智弘氏を講師にお迎えし、「成長志向型の資源自律経済戦略」をテーマとした無料オンラインセミナーを開催いたします。




・このような方にお勧めいたします

・資源循環に関する規制や政策の理解を深めたい方


・先進企業の取り組み事例を参考に、自社の資源循環施策を進めるヒントを得たい方


・資源循環に関する最新技術やトレンドの把握をしたい方



・セミナー概要

タイトル：経済産業省登壇！「成長志向型の資源自律経済戦略のいま」


開催日時：2025年3月25日（火）13:30～14:45


開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）での実施　※来場不要


参加費　：無料


定員　　：500名/回



・登壇者紹介

経済産業省 GXグループ


資源循環経済課 企画調整係長


水上 智弘（みずかみ ともひろ）氏



2016年東京理科大学理学部物理学科卒、同年経済産業省入省。


資源エネルギー庁鉱物資源課、国際標準課、国際標準化機構（ISO）シンガポール事務所、


大臣官房総務課、製造産業局宇宙産業室などを経て、2023年4月より現職。



・お申し込み方法

以下、セミナー告知ページの申込フォームよりお申し込みください。


https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-2500(https://www.j-ems.jp/env-mgt/seminar/seminar-2500)


お申し込み期日：3月25日（火）9:00まで



ＪＥＭＳについて


ＪＥＭＳは設立以来、廃棄物管理に関わるITソリューションを提供してきました。


廃棄物の排出企業と処理企業向けの事業をそれぞれ展開し、排出企業では950社以上、


処理企業では1,100社以上のお客様にサービスを導入いただいています。



＜弊社ソリューションサイト＞


排出企業向け：https://www.j-ems.jp/env-mgt/　


廃棄物処理・資源リサイクル企業向け：https://www.j-ems.jp/shogun/　


自治体向け：https://www.j-ems.jp/shogun/solution/system/plus　


ＪＥＭＳの新しい取り組み：https://www.j-ems.jp/public-ict/



＜会社概要＞


会社名　：株式会社ＪＥＭＳ


所在地　：茨城県つくば市東新井31-13


代表者　：須永 裕毅


設立　　：1994年4月1日


URL　　：https://www.j-ems.jp/


事業内容：


ソフトウェアの開発、販売および導入


ビジネスプロセスアウトソーシングに関する業務


環境関連のコンサルティングおよび管理、運営業務



本セミナーに関するお問い合わせ先


株式会社ＪＥＭＳ　環境マネジメント事業部　セミナー事務局


E-mail：jems-kanri@j-ems.jp