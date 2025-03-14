ÆÃÊÌÅ¸¡Ø¸ÅÂå£Ä£Î£Á―ÆüËÜ¿Í¤Î¤­¤¿Æ»―¡Ù¤Î¥¤¥¨¥Í¥³¤ÎÎò»Ë¤ò¥¢¥Ë¥³¥à¼Ò°÷¤¬´Æ½¤

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¡¦Chromosome-scale assembly with improved annotation provides insights into breed-wide genomic structure and diversity in domestic cats(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123224004788)
Matsumoto et al. Journal of Advanced Research, 2024
¡¦A de novo nonsense variant in the DMD gene associated with X¡¾linked dystrophin¡¾deficient muscular dystrophy in a cat(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.17078)
Yokoyama, Matsumoto et al. Journal of Veterinary Internal Medicine, 2024
¡¦Genetic relationships and inbreeding levels among geographically distant populations of Felis catus from Japan and the United States(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754320320164)
Matsumoto et al. Genomics, 2020
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