中央道【 桜咲く、春日和 ～SA・PAと“さくら祭り”巡り～】を開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 西関東支店（東京都八王子市、支店長・神原(かんばら)健悦(けんえつ)）は、E20 E68 中央自動車道（中央道）の対象のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）で、「 桜咲く、春日和 ～SA・PAと“さくら祭り”巡り～」を2025年3月20日（木・祝）より開催します。

本キャンペーンでは、中央道沿線の各さくら祭り会場にてお買物券付きチラシを配布します。お買物券は、中央道の対象のSA・PAの店舗(一部利用対象外店舗あり)にてご利用いただけます。

春とともに皆さまにも幸せが訪れますよう、SA・PAスタッフ一同、心よりお客さまのご来館をお待ちしております。

■ キャンペーン情報

【キャンペーン名 】 桜咲く、春日和 ～SA・PAと“さくら祭り”巡り～

【開 催 期 間 】 2025年3月20日（木・祝）～2025年5月25日（日）

【対 象 の 桜 祭 り】 全8箇所 (詳細は別添「さくら祭り対象箇所一覧」を参照ください。)

■ 協力団体様

https://prtimes.jp/a/?f=d5505-661-f1313eab080889aa62c3d63e71a13706.pdf

・甲斐市サクラまつり（山梨県 甲斐市）：甲斐市役所 産業振興部 商工観光課

・さがみ湖桜まつり（神奈川県 相模原市）：さがみ湖MORI MORI

・相模原市民桜まつり（神奈川県 相模原市）:相模原市民まつり実行委員会

・神代植物公園 ～春の催し梅まつり・椿ウィーク・さくらまつり～（東京都 調布市）：公益財団法人 東京都公園協会 神代植物公園

・笛吹市桃源郷春まつり（山梨県 笛吹市）：一般社団法人 笛吹市観光物産連盟

・富士・河口湖さくら祭り（山梨県 富士河口湖町）:富士河口湖町役場 観光課

・富士芝桜まつり（山梨県 富士河口湖町）：富士本栖湖リゾート

・わに塚のサクラ（山梨県 韮崎市）：一般社団法人 韮崎市観光協会

＜ 計 8団体（さくら祭り会場 50音順）＞

■ 対象SA・PA

E20 中央道 石川PA（上下）

藤野PA（上り）

談合坂SA（上下）

初狩PA（上下）

E68 中央道 谷村PA（上下）

＜ 計 9エリア ＞

■ お買物券利用可能店舗

◇石川PA（上り）

・Hachioji marche

◇石川PA（下り）

・ショッピングコーナー

◇藤野PA（上り）

・ショッピングコーナー

◇談合坂SA（上り）

・ショッピングコーナー

・レストラン「ゆるり庵」

・桔梗信玄堂

・屋台村

・`山梨×スイーツ’ Do

・パン・デ・モンテ supported by 神戸屋

・富貴包子楼

・鶏惣菜 匠

・新宿さぼてん

・ふんわりおむすび 結いこまち

◇談合坂SA（下り）

・MAISON DU VILLAGE

・Piace EAST MALL

・BAKERY

・H‘s CREAM

◇初狩PA（上り）

・ショッピングコーナー

◇初狩PA（下り）

・ショッピングコーナー

◇谷村PA（上り）

・ショッピングコーナー

◇谷村PA（下り）

・ショッピングコーナー

＜ 計 21店舗 ＞

◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。



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