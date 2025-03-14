SKY-HI、高橋海人（King ＆ Prince）、BE:FIRSTら共演！『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』日テレプラスで3月30日10時30分～放送！
(C)「D.U.N.K. Showcase」製作委員会
株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 特別版 フルパフォーマンス＆インタビューSP』を、3月30日（日）10：30から特大ボリュームで一挙放送いたします。
「SKY-HI×日本テレビ」が手掛ける大型プロジェクトとしてスタートした「D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-」。「良いものは良い／ダンス＆ボーカルシーンに垣根も差別も必要ない／ここを歴史のターニングポイントにしよう」というメッセージを旗印に掲げ、第3章となる今公演は2025年1月12日（日）と1月13日（月）の2日間、K-Arena Yokohamaで開催。
昨年、日本テレビ系列で放送された音楽番組「Apartment B」のスペシャルセッションステージのほか、SKY-HI、高橋海人（King ＆ Prince）、BE:FIRST、超特急、＆TEAMをはじめ豪華アーティストのこの日限りのステージは必見です。
日テレプラスでは『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 特別版 フルパフォーマンス＆インタビューSP』と題して、DAY1、DAY2のフルパフォーマンスの模様に加え、アーティストへの特別インタビューやバックステージ映像を含めたスペシャルバージョンでお送りします。
テレビ独占初放送！日テレプラスの放送で「D.U.N.K. Showcase」第3章は終結となります。
第3章の集大成を、お見逃しなく！
(C)D.U.N.K. Showcase 製作委員会
◆放送/番組情報
『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 特別版 フルパフォーマンス＆インタビューSP』
（DAY1、DAY2 一挙放送）
▼放送日時
3月30日（日）10：30～19:30
▼出演
DAY1
SKY-HI / 超特急 / 高橋海人（King & Prince） / PSYCHIC FEVER / &TEAM
Apartment B Special Session︓LEO（ALI）, 荘子it（Dos Monos）, アオイヤマダ, BE:FIRST,
ShowMinorSavage / Rap Collaboration Artist︓FELIP, 田中樹
KAIRYU, RAN, SEITO, RYUKI, TAKUTO（MAZZEL） / REIKO
DAY2
SKY-HI / 超特急 / 高橋海人（King & Prince） / BE:FIRST/ &TEAM / MAZZEL
Aile The Shota presents 「"PANDORA" Special Showcase」
Rap Collaboration Artist︓FELIP / REIKO
▼番組ページURL
https://www.nitteleplus.com/program/dunk_dancesc_2025/
＜画像クレジット＞ (C)D.U.N.K. Showcase 製作委員会
＜画像について＞ 該当記事以外への利用不可
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