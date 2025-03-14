大好評書籍『心理学キーワード＆キーパーソン事典』最新のDSM-5-TRに対応した第2版を3月14日に発売

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株式会社ナツメ社


実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、このたび『心理学キーワード&キーパーソン事典 第2版』（https://amzn.asia/d/7hzv0ER）を3月14日に発売します。


◆心理学のキーワードを簡潔に解説！


さまざまな心理学用語を分野別に配列。各用語を簡潔に解説するとともに、英語表記と重要度を併記しています。




◆心理学のキーパーソンを解説！


最も重要な心理学者について、基礎心理学者と臨床心理学者に分け、その業績と提唱した学説をコンパクトに解説。





【目次】

第1章　公認心理師としての職責


第2章　基礎心理学（統計）


第3章　基礎心理学（統計以外）


第4章　心理アセスメント


第5章　心理支援


第6章　精神疾患とその治療


第7章　関係行政論


第8章　最重要キーパーソン


【著者情報】

心理学専門校ファイブアカデミー（しんりがくせんもんこう　ふぁいぶあかでみー）


心理学系大学院受験、公認心理師資格試験、臨床心理士資格試験対策に特化した教育サービスを展開している。公認心理師・臨床心理士資格試験対策等においては、3000名以上が模擬試験を受験している。実務経験豊富な講師陣、分かりやすい授業と手厚いサポート体制には定評がある。


【書籍情報】

『心理学キーワード&キーパーソン事典 第2版』


著者：心理学専門校ファイブアカデミー


　　　（しんりがくせんもんこう　ふぁいぶあかでみー）


発行：ナツメ社


定価：2,420円（税込）


仕様：新書判／480ページ


発売日：2025年3月14日


Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/7hzv0ER


【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社　編集部


TEL：03-3295-3921　FAX：03-3291-1305


E-mail： info@natsume.co.jp


〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1-52　ナツメ社ビル3階


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