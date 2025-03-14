大好評書籍『心理学キーワード＆キーパーソン事典』最新のDSM-5-TRに対応した第2版を3月14日に発売
実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、このたび『心理学キーワード&キーパーソン事典 第2版』（https://amzn.asia/d/7hzv0ER）を3月14日に発売します。
◆心理学のキーワードを簡潔に解説！
さまざまな心理学用語を分野別に配列。各用語を簡潔に解説するとともに、英語表記と重要度を併記しています。
◆心理学のキーパーソンを解説！
最も重要な心理学者について、基礎心理学者と臨床心理学者に分け、その業績と提唱した学説をコンパクトに解説。
【目次】
第1章 公認心理師としての職責
第2章 基礎心理学（統計）
第3章 基礎心理学（統計以外）
第4章 心理アセスメント
第5章 心理支援
第6章 精神疾患とその治療
第7章 関係行政論
第8章 最重要キーパーソン
【著者情報】
心理学専門校ファイブアカデミー（しんりがくせんもんこう ふぁいぶあかでみー）
心理学系大学院受験、公認心理師資格試験、臨床心理士資格試験対策に特化した教育サービスを展開している。公認心理師・臨床心理士資格試験対策等においては、3000名以上が模擬試験を受験している。実務経験豊富な講師陣、分かりやすい授業と手厚いサポート体制には定評がある。
【書籍情報】
『心理学キーワード&キーパーソン事典 第2版』
著者：心理学専門校ファイブアカデミー
（しんりがくせんもんこう ふぁいぶあかでみー）
発行：ナツメ社
定価：2,420円（税込）
仕様：新書判／480ページ
発売日：2025年3月14日
Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/7hzv0ER
【本リリースに関するお問い合わせ】
ナツメ出版企画株式会社 編集部
TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305
E-mail： info@natsume.co.jp
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階
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