Exhibition Marketing Conference 2025展示会マーケティング最前線：AI時代こそ、リアルの営業体験が未来の顧客を生む

株式会社immedio

3/19 に開催される「Exhibition Marketing Conference 2025 展示会マーケティング最前線：AI時代こそ、リアルの営業体験が未来の顧客を生む」に代表の浜田が登壇します。

とりあえず申し込む :https://salesnotakumi.com/online-conference【浜田登壇セッション概要】

展示会リードの商談化率を最大化！

20時間の工数削減と同時にアポイント数を2倍にしたオペレーション改善とは

本ウェビナーでは、展示会マーケティングにおけるリード獲得とその後の管理戦略に焦点を当て、実践的な戦略とツールの活用法を具体的事例とともにご紹介します。

前半では、リード管理の最適なノウハウや、それらをどう商談化率や展示会の投資対効果の最大化に繋げるかをお伝えします。

後半では、展示会取得したリードから商談獲得やメール送信などの即時対応を実現し、商談数を最大化するツール「immedio Forms」を運営する株式会社immedioより、ツールを活用した実際の導入事例や顧客管理ツールへの取り込みなどの具体的なノウハウを共有いたします。

【イベント概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/106428/table/94_1_108f021a893badec7dfcadc33fec848c.jpg ]登壇者佐藤 匠 氏/ 株式会社セールスのタクミ代表取締役

株式会社ジーニー SaaS事業部では、展示会営業にて商談獲得率全社No.1を獲得し、新人MVPに選出。

株式会社セールスのタクミでは、累計100社以上の展示会出展のコンサルティングを実施。AI SaaSで1コマ平均160商談の記録し、顧客のROAS改善率を12倍に向上。展示会後の受注改善に関してもコンサルティングを行い展示会の平均ROAS1,000%超えを樹立。大阪等の地方展示会から海外のCES等年間50以上の展示会に出展。

浜田 英揮/ 株式会社immedio 代表取締役

新卒入社した三井物産では主にIT分野での新規事業を担当。Harvard Business School留学後、M&A推進室にて幅広い事業分野の投資案件の実行に当たる。

2016年にbitFlyerに参画し、US拠点でCFO/現地拠点長を務める。

2019年からはSansanに参画し、Bill Oneのプロダクトマーケティング及びインサイドセールス部門のマネジメントを担当。

2022年にimmedioを創業。

ICC京都2023 SaaS Catapult2位入賞、東洋経済「すごいベンチャー100 2023」選出。

とりあえず申し込む :https://salesnotakumi.com/online-conference

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株式会社immedio

immedioは、ウェブサイト上で見込み顧客との商談調整を完結する、Web接客ツールを提供しています。私たちはテクノロジーの力で、サービスを作る側と探す側双方の体験を改善していきます。ビジネスの出会いから不効率を排除し、サービスを探す体験がもっと楽しくなる、サービスを作る側は価値の創出とデリバリーに専念できる、そんな社会を作っていくのが私達のミッションです。

会社概要

所 在 地 ：東京都港区港南２丁目１５－１

品川インターシティ A棟 22階

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：BtoB Web接客ツール

HP ：https://www.immedio.io/

提供サービスimmedio(https://www.immedio.io/)

インバウンド商談から受注を伸ばす

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

資料上のWeb接客で商談を最大化

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms/?utm_source=google&utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_medium=ppc&utm_campaign=glis-immedio-forms-simei&utm_campaign=%E6%8C%87%E5%90%8D%E7%B3%BB&utm_term=immedio+forms&hsa_acc=5973723741&hsa_cam=21702782801&hsa_grp=172699775492&hsa_ad=713552849247&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-2342018567457&hsa_kw=immedio+forms&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAw5W-BhAhEiwApv4goO2hY3dKh2X8tl9NmW9eD63AznwQig20F2LuaYRo6fJL0jqCHwJ5DRoCPNQQAvD_BwE)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

その他

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