パク・ジフン×ホン・イェジ主演の時代劇ラブロマンス『王の愛 ウォル～幻想恋歌～』U-NEXTで日本初・独占配信決定！

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年3月21日(金)より韓国ドラマ『王の愛 ウォル~幻想恋歌~』を日本初・独占配信いたします。

『王の愛 ウォル~幻想恋歌~』は、相反する2つの人格を持った王太子と、家族を殺され身を隠しながら刺客となった女性が織りなす時代劇ラブロマンスです。

幼い頃のできごとにより2つの人格を持つことになった太子サジョ・ヒョンを演じるのは、『コッパダン ~恋する仲人~』で俳優デビューを果たした新進気鋭の俳優パク・ジフン。もう1つの人格であるアクヒも演じ、一人二役に挑戦しました。

一方、滅びた王朝の唯一の後継者であり、将軍の一人娘でありながら、目の前で両親を殺され、家族の仇を討つため身分を隠して刺客となったヨン・ウォルを、PRODUCE48出身のホン・イェジがフレッシュな演技で体現しました。

太子の本来の人格サジョ・ヒョンは、知的で理性的な性格を持ち、一人の女性への純粋な愛を生きる理由としています。対して、わがままで野性的な性格で、嫉妬と執着こそが愛だと信じるもう1つの人格アクヒ。

そんな二つの人格を持つ男性に愛されながらも、復讐という使命を背負うヨン・ウォル。

三者の交錯する運命と恋の行方に、目が離せません。

U-NEXTでは本作を3月21日(金)12時より独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『王の愛 ウォル~幻想恋歌~』<全16話>

原題:환상연가

製作国:韓国

製作年:2024年

配信情報:U-NEXT/各440円(税込)・3日間(独占配信)

配信開始日:2025年3月21日(金)12:00

【スタッフ】

監督:イ・ジョンソプ

【キャスト】

パク・ジフン、ホン・イェジ、ファン・ヒ、ジウ ほか

【ストーリー】

目の前で両親を殺されたウォルは家族の復讐を誓い、身分を隠して刺客となる。一方、謀反を起こし、王となったスンの息子ヒョンはその出来事を境に相反する2つの人格を持ってしまう。そんな2人が運命に左右されながら生きる時代劇ラブロマンス。

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。