全97銘柄のワインが集結「SAKURA WINE FESTIVAL 2025」グルメラインナップ・コンテンツ発表！

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株式会社ZIP-FM


ZIP-FMでは、2025年3月29日（土）・30日（日）の2日間、名古屋の桜の名所「鶴舞公園」にて、ロゼワインを中心としたワイン試飲イベント「SAKURA WINE FESTIVAL 2025」を開催します。


この度、グルメブースに出店される6店舗が発表となりました。ワインとのマリアージュをお楽しみください。ステージMCには、ZIP-FMナビゲーターが登場！さらに、イベントオリジナルＴシャツも販売決定！


【グルメブース出店6店舗】

Pizzeria Mano Mano

本格薪窯で焼く本場のナポリピッツァ。


470℃の高温で一気に焼き上げ、外は「サクッ」と生地は「もちっ」との本格的なピザが楽しめる。






●スクエアピッツァ：3コイン


●ロングポテト：4コイン


●オリジナルフランク（プレーン）：3コイン


●オリジナルフランク（チーズ・ハバネロ）：4コイン


●生ハム&カプレーゼピンチョス：1コイン


●チーズボール：1コイン




やきいもコロ

紫色のキッチンカーで各地を巡回！焼き芋＆芋スイーツをお届け中！焼き芋はワインとの相性も抜群！甘～い香ばしさが広がる至福のペアリングをぜひ。






●焼き芋ブリュレ：4コイン


●焼き芋：3コイン


●焼き芋ナゲット：3コイン


●お芋スティック：3コイン


●焼き芋コロッケ：2コイン


●さつま芋チュロス：3コイン




Sun-Dream

美河ハムのフランクフルトは、ひと口噛めば溢れる肉汁と、肉本来の旨味が広がる逸品。贅沢で弾力のある食感がクセになる美味しさで、一度食べたらやみつきに！






●三河フランクフルトレギュラー（チーズ・ブラックペッパー・ゲキカラ）：3コイン


●三河フランクフルトジャンボ：4コイン


●三河フランクフルトスーパージャンボ：5コイン


●骨付きスモークチキン：5コイン


●レモンネード：2コイン




WATANABBQ

肉好き必食！出張BBQを得意とするWATANABBQより本格的な「お肉」を使用したメニューがキッチンカーにて味わえる！





●プルドポーク：6コイン


●ミニハンバーガー：4コイン


●ソーセージ：3コイン


●チキンスティック：3コイン


●ジャンクポテト：3コイン


●おためしジャンクポテト：1コイン


●スペシャル1プレート（プルドポークやミニハンバーガーなど）：15コイン




DUCK DIVE

DUCK DIVEは食材と自家製にこだわり、看板商品のキューバサンドのローストポークとハムは丸3日かけた自信作。肉の旨みが映え、インパクト抜群の一品。





●ローストポークキューバサンド：5コイン


●プルドポークキューバサンド：6コイン


●スパイシープルドポークキューバサンド：7コイン


●ナチョス：3コイン


●おつまみプルドポーク：4コイン


●スペシャルミートプレート：5コイン


●ソフトドリンク：1コイン




Blue Cocina

メインメニューでもある米粉チュロスは、小麦粉、卵を使わない国産米粉100%使用のグルテンフリー！チュロスの"概念"が変わるかも！？






●米粉チュロス：3コイン


●生ハム米粉チュロス：5コイン


●ロングポテト：4コイン


●一口米粉チュロス：1コイン



【ステージMC】


当日は、ZIP-FMナビゲーターがステージMCを担当します。美味しいワインに囲まれる会場を、より一層盛り上げます。また、DJブースも設け「音楽」もお楽しみいただけます。



3/29（土）：玉置侑里子・中川大輔

玉置侑里子

中川大輔


3/30（日）：AZUSA・町田こーすけ

AZUSA

町田こーすけ


【イベントグッズ】




「SAKURA WINE FESTIVAL」オリジナルTシャツが初登場！


ワインにまつわる遊び心満載なデザインで、普段使いにも◎


ZIP OFFICIAL STOREにて事前販売、当日は会場内の「総合案内」にて販売します。


※数量限定となりますのでお早めにお買い求めください。


ボディカラー：ホワイト


サイズ：M・L・XL
価格：\2,800



ZIP OFFICIAL STOREでの事前販売はこちらから(https://zipfm.stores.jp/items/67d0f598af1f4a62650109f6)


※商品の受け渡しは、当日会場での受け取りのみとなります。配送は行っておりませんのでご注意ください。




◆出店ワイナリー・インポーター　


Aブース：酒ゃビック(https://www.sakayabic.co.jp/) / 岩崎醸造（ホンジョーワイン）(https://iwasaki-jozo.com/)


Bブース：小牧ワイナリー(https://komakiwinery.com/) / 春日井ワイナリー春の風(https://www.harunokaze-wine.jp/)


Cブース：ハイディワイナリー(https://heidee-winery.jp/) / ラ・メゾン・ド・ラ・ピコル(https://picole.thebase.in/)


Dブース：ヴァンヴィ(https://vinvie.jp/) / ドメーヌ・ヒロキ(https://domaine-hiroki.wine/) / NIKI Hills Winery(https://nikihills.co.jp/)


Eブース：モトックス(https://www.mottox.co.jp/)


Fブース：稲葉(https://www.inaba-wine.co.jp/)


Gブース：日本リカー(https://www.nlwine.com/)


Hブース：WineBox(https://www.winebox.fun/) / ボクモワイン(https://wine.bokumo.jp/)




■開催概要


【イベント名】SAKURA WINE FESTIVAL 2025


【開催日時】2025年3月29日（土）10:00-17:30（17:00ラストオーダー)


　　　　　　　　　　 30日（日）10:00-17:00（16:30ラストオーダー）


【会場】 鶴舞公園　奏楽堂前 特設会場（愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目１－４９）


　・JR中央線「鶴舞公園」から徒歩すぐ


　・地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅下車4番出口から徒歩すぐ


【主催】SAKURA WINE FESTIVAL実行委員会／ZIP-FM


【オフィシャルサイト】https://zip-fm.co.jp/wine25/


【お問い合わせ】SAKURA WINE FESTIVAL実行委員会 052-972-0778 (ZIP-FM内)



■出品銘柄　


イベント史上最多！ロゼワインを中心に赤・白合わせて97銘柄のワインをお楽しみいただけます。


■楽しみ方


・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。


・スターターセットは、ワインカップ＋会場内で使える飲食用コイン10枚＋リストバンドがセットとなっています。


・飲食用コインと引き換えて、ワインやおつまみ、ソフトドリンクを購入できます。



■チケット


●前売スターターセット：\3,200


・酒フェスガイド　アプリチケット(https://preview.page.link/sakefesguide.page.link/app)　（アプリのダウンロードリンク)


・ローチケ(https://l-tike.com/order/?gLcode=41858)（Lコード 41858）


・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/sakura-wine/)（Pコード 995-268）


・イープラス(https://eplus.jp/sakura-wine-fes/)



●【特別価格】コイン増量前売スターターセット：\4,700


※コイン20枚＋ワインカップ付


※通常価格 \5,200


※酒フェスガイドアプリ限定で販売



●【3人がお得！】割引スターターセット：\9,000


※価格は3人分の料金で、通常価格\9,600


※酒フェスガイドアプリ限定で販売



●当日スターターセット：\3,800


※当日、キャパシティに余裕がある場合、酒フェスガイドアプリ・会場にて販売します



●追加コイン


会場では、追加コイン（1枚 200円）を販売します



【注意事項】


20歳未満はワインの購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。


ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。


20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。