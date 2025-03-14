全97銘柄のワインが集結「SAKURA WINE FESTIVAL 2025」グルメラインナップ・コンテンツ発表！

株式会社ZIP-FM

ZIP-FMでは、2025年3月29日（土）・30日（日）の2日間、名古屋の桜の名所「鶴舞公園」にて、ロゼワインを中心としたワイン試飲イベント「SAKURA WINE FESTIVAL 2025」を開催します。

この度、グルメブースに出店される6店舗が発表となりました。ワインとのマリアージュをお楽しみください。ステージMCには、ZIP-FMナビゲーターが登場！さらに、イベントオリジナルＴシャツも販売決定！

【グルメブース出店6店舗】Pizzeria Mano Mano

本格薪窯で焼く本場のナポリピッツァ。

470℃の高温で一気に焼き上げ、外は「サクッ」と生地は「もちっ」との本格的なピザが楽しめる。

●スクエアピッツァ：3コイン

●ロングポテト：4コイン

●オリジナルフランク（プレーン）：3コイン

●オリジナルフランク（チーズ・ハバネロ）：4コイン

●生ハム&カプレーゼピンチョス：1コイン

●チーズボール：1コイン

やきいもコロ

紫色のキッチンカーで各地を巡回！焼き芋＆芋スイーツをお届け中！焼き芋はワインとの相性も抜群！甘～い香ばしさが広がる至福のペアリングをぜひ。

●焼き芋ブリュレ：4コイン

●焼き芋：3コイン

●焼き芋ナゲット：3コイン

●お芋スティック：3コイン

●焼き芋コロッケ：2コイン

●さつま芋チュロス：3コイン

Sun-Dream

美河ハムのフランクフルトは、ひと口噛めば溢れる肉汁と、肉本来の旨味が広がる逸品。贅沢で弾力のある食感がクセになる美味しさで、一度食べたらやみつきに！

●三河フランクフルトレギュラー（チーズ・ブラックペッパー・ゲキカラ）：3コイン

●三河フランクフルトジャンボ：4コイン

●三河フランクフルトスーパージャンボ：5コイン

●骨付きスモークチキン：5コイン

●レモンネード：2コイン

WATANABBQ

肉好き必食！出張BBQを得意とするWATANABBQより本格的な「お肉」を使用したメニューがキッチンカーにて味わえる！

●プルドポーク：6コイン

●ミニハンバーガー：4コイン

●ソーセージ：3コイン

●チキンスティック：3コイン

●ジャンクポテト：3コイン

●おためしジャンクポテト：1コイン

●スペシャル1プレート（プルドポークやミニハンバーガーなど）：15コイン

DUCK DIVE

DUCK DIVEは食材と自家製にこだわり、看板商品のキューバサンドのローストポークとハムは丸3日かけた自信作。肉の旨みが映え、インパクト抜群の一品。

●ローストポークキューバサンド：5コイン

●プルドポークキューバサンド：6コイン

●スパイシープルドポークキューバサンド：7コイン

●ナチョス：3コイン

●おつまみプルドポーク：4コイン

●スペシャルミートプレート：5コイン

●ソフトドリンク：1コイン

Blue Cocina

メインメニューでもある米粉チュロスは、小麦粉、卵を使わない国産米粉100%使用のグルテンフリー！チュロスの"概念"が変わるかも！？

●米粉チュロス：3コイン

●生ハム米粉チュロス：5コイン

●ロングポテト：4コイン

●一口米粉チュロス：1コイン

【ステージMC】

当日は、ZIP-FMナビゲーターがステージMCを担当します。美味しいワインに囲まれる会場を、より一層盛り上げます。また、DJブースも設け「音楽」もお楽しみいただけます。

3/29（土）：玉置侑里子・中川大輔玉置侑里子中川大輔

3/30（日）：AZUSA・町田こーすけAZUSA町田こーすけ

【イベントグッズ】

「SAKURA WINE FESTIVAL」オリジナルTシャツが初登場！

ワインにまつわる遊び心満載なデザインで、普段使いにも◎

ZIP OFFICIAL STOREにて事前販売、当日は会場内の「総合案内」にて販売します。

※数量限定となりますのでお早めにお買い求めください。

ボディカラー：ホワイト

サイズ：M・L・XL

価格：\2,800

ZIP OFFICIAL STOREでの事前販売はこちらから(https://zipfm.stores.jp/items/67d0f598af1f4a62650109f6)

※商品の受け渡しは、当日会場での受け取りのみとなります。配送は行っておりませんのでご注意ください。

◆出店ワイナリー・インポーター

Aブース：酒ゃビック(https://www.sakayabic.co.jp/) / 岩崎醸造（ホンジョーワイン）(https://iwasaki-jozo.com/)

Bブース：小牧ワイナリー(https://komakiwinery.com/) / 春日井ワイナリー春の風(https://www.harunokaze-wine.jp/)

Cブース：ハイディワイナリー(https://heidee-winery.jp/) / ラ・メゾン・ド・ラ・ピコル(https://picole.thebase.in/)

Dブース：ヴァンヴィ(https://vinvie.jp/) / ドメーヌ・ヒロキ(https://domaine-hiroki.wine/) / NIKI Hills Winery(https://nikihills.co.jp/)

Eブース：モトックス(https://www.mottox.co.jp/)

Fブース：稲葉(https://www.inaba-wine.co.jp/)

Gブース：日本リカー(https://www.nlwine.com/)

Hブース：WineBox(https://www.winebox.fun/) / ボクモワイン(https://wine.bokumo.jp/)

■開催概要

【イベント名】SAKURA WINE FESTIVAL 2025

【開催日時】2025年3月29日（土）10:00-17:30（17:00ラストオーダー)

30日（日）10:00-17:00（16:30ラストオーダー）

【会場】 鶴舞公園 奏楽堂前 特設会場（愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目１－４９）

・JR中央線「鶴舞公園」から徒歩すぐ

・地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅下車4番出口から徒歩すぐ

【主催】SAKURA WINE FESTIVAL実行委員会／ZIP-FM

【オフィシャルサイト】https://zip-fm.co.jp/wine25/

【お問い合わせ】SAKURA WINE FESTIVAL実行委員会 052-972-0778 (ZIP-FM内)

■出品銘柄

イベント史上最多！ロゼワインを中心に赤・白合わせて97銘柄のワインをお楽しみいただけます。

■楽しみ方

・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。

・スターターセットは、ワインカップ＋会場内で使える飲食用コイン10枚＋リストバンドがセットとなっています。

・飲食用コインと引き換えて、ワインやおつまみ、ソフトドリンクを購入できます。

■チケット

●前売スターターセット：\3,200

・酒フェスガイド アプリチケット(https://preview.page.link/sakefesguide.page.link/app) （アプリのダウンロードリンク)

・ローチケ(https://l-tike.com/order/?gLcode=41858)（Lコード 41858）

・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/sakura-wine/)（Pコード 995-268）

・イープラス(https://eplus.jp/sakura-wine-fes/)

●【特別価格】コイン増量前売スターターセット：\4,700

※コイン20枚＋ワインカップ付

※通常価格 \5,200

※酒フェスガイドアプリ限定で販売

●【3人がお得！】割引スターターセット：\9,000

※価格は3人分の料金で、通常価格\9,600

※酒フェスガイドアプリ限定で販売

●当日スターターセット：\3,800

※当日、キャパシティに余裕がある場合、酒フェスガイドアプリ・会場にて販売します

●追加コイン

会場では、追加コイン（1枚 200円）を販売します

【注意事項】

20歳未満はワインの購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。

ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。