【大阪生野区】鶴橋・桃谷・玉造・今里エリアを繋げる「飲食店合同主催！お花見イベント」4月6日開催！地元グルメとお酒、音楽を楽しもう！

生野区を盛り上げようお花見実行委員会

生野区を盛り上げようお花見実行委員会が展開する「地域を繋げる!飲食店合同主催お花見イベント」を4月6日(日)いくのパークで開催いたします。

昨年に続き21店舗の地域のお店が出店!会場では生野区の飲食店が腕によりをかけた料理やお酒をお楽しみいただけます。飲食ブースの他にもこどもも楽しめるワークショップや射的、ヨーヨー釣りなどのブースも!

また、生野区に縁のあるアーティストを呼び、特別音楽LIVEも開催いたします。皆さまのご来場お待ちしております。

https://www.instagram.com/naniwa.na.niwa/

●イベント概要

【開催概要】

イベント名称 :「鶴橋・桃谷・玉造・今里 飲食店合同主催!お花見2025」

開催期間 :2025年4月6日(日)11時から17時(17時会場クローズ)

※雨天中止の場合は当日の10:30までに公式インスタグラムにて発信いたします。

開催場所 :いくのパーク(旧御幸森小学校)

【住所】〒544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目5-37

【HP】https://ikuno-park.jp/

●フード・ドリンク・ワークショップなど地域のお店21店舗が出店

知ってるけど行ったことないお店や、知らなかった美味しいご飯に出会える!

生野区はいろいろ文化が混ざり合う魅力的な地域で、お店の数だけ美味しいご飯やお酒、素敵な人との出会いがあります!この機会にぜひ様々なお店の自慢料理をお楽しみください。

・白雲台(ハラミ焼き、カルビ焼き)

・海の家(フランクフルト)

・クワトロプラス(ピッツァ)

・NOZAWA BETTEI(磯辺揚げ)

・JERRY POPCORN(ポップコーン)...など

2024年お花見イベントの様子●こどもも大人も楽しめる 体験ワークショップやおまつり屋台

昨年人気だった、オリジナルのキーホルダーやバックがが作れるブースに加え、ヨーヨー釣り、射的の「おまつりブース」も出店いたします。

●生野区に縁のあるアーティストが参加する特別ライブ

生野区に縁のあるアーティストが参加する特別お花見ライブを投げ銭スタイルで開催します。素敵なBGMの中イベントをお楽しみいただけます。

【参加アーティスト】

・ボブマーシー

・清水千石

・シスターシーズー

・姜竜一

・LEE-BEN

・倉島イーサン勲

●地域の絆を深めるお花見イベント、今年も開催!

2019年に始まった「お花見イベント(旧:お花見大宴会)」は、地元の飲食店同士のつながりが少ないという課題からスタートしました。地域の飲食店が力を合わせ、共に盛り上がり、もっと多くの方々に生野区の魅力を伝えたくて、このイベントは生まれました。

最初のイベントでは、店舗スタッフと常連のお客様だけが集まり、一店舗一品を持ち寄ってお花見を楽しんだのが始まりでした。その後、年々規模が拡大し、開催場所を公園から「いくのパーク」に変更するなど、より多くの方々が楽しめるように進化しました。また、普段居酒屋やバーを利用しない方々にも、グルメやドリンクを楽しんでいただける場として、幅広い人々に親しまれるイベントとなりました。

そして今年、67店舗(ポスター協賛を含む)が参加するこのお花見イベントでは、生野区に縁のあるアーティストのライブや、子供たちも楽しめる屋台も登場予定!地域の文化を感じ、食文化を楽しみながら、アートにも触れられる、盛りだくさんの内容です。

●地元のお店と共に、地域をもっと好きになれるイベントに

「出店は鶴橋・桃谷・玉造・今里エリアと縁のあるお店のみ」と決め、今年も地域の活性化を目指します。このイベントをきっかけに、新しいお店や美味しいご飯との出会いがあるかもしれません。生野区エリアの魅力を再発見できる機会として、ぜひご参加ください。

地域の絆を深め、皆さまと共に素晴らしいお花見のひとときを過ごすことができることを楽しみにしています。ご来場お待ちしております!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K5OIzUsWSZE ]

2023年お花見の様子

●参加店舗(ポスター協賛含む、順不同)

今里・桃谷エリア 飲食店MAP今鶴橋・玉造エリア 飲食店MAP

鶴橋・玉造・今里・桃谷エリア飲食店MAPを制作、参加店舗で配布しています。イベント終了後はぜひいろいろなお店を回ってみてください。

▶︎玉造エリア

●生野区を盛り上げようお花見実行委員会について

▶︎鶴橋エリア- 海の家(バー・カレー)- 焼きとり巴(焼き鳥)- quattroPLUS -クアトロプラス-(カフェ、ピザ、バル)- ・・・Ri・・ta -リタ-(ジェラートとお酒)- ハレルヤ 鶴橋本店(焼肉ホルモン)- 笑多(たこ焼き)- No.1059(バー)- 鶴橋スタンド ヒカルミート(黒毛和牛専門店の立ち呑み屋)- 鶴橋つくも(焼肉、韓国料理)- 鶫屋 -つぐみや-(炭火焼鳥と蒟蒻の店)- 炭焼呑処 スミモト(焼き鳥、焼酎バー)- replay(カラオケ&カフェバー)- Ramailo(シーシャカフェ&バー)- 日本のお酒と ゆう屋(居酒屋)- サルビア(韓国料理)- お肉とワイン 鶴橋食堂(イタリアン)- やまだん家(お弁当と居酒屋)- 酔い夜(カラオケ酒場)- 白雲台 鶴橋駅前店(焼肉・冷麺)- Ts.Horse(KARAOKE&BAR)- あかよろし(らぁ麺と食専科)- キンカン(中華バール)- あて(居酒屋)- GURUGURU(カラオケバー)- 秘密基地(レゲエバー)- 唯(美膳参鶏湯専門店シナブロ)- THE DOGHOUSE INN(English pub)- Ajito(Cafe&Bar)- えびす(焼肉・ホルモン)- たつ家(室蘭焼鳥)- 屋台じぞう(たこ焼き屋)- ペレのごはん屋。(家庭料理)- bar UNIVERSE(バー)- 鶴橋マッコリ醸造所(鶴橋生まれ、鶴橋育ち 本物のマッコリ)- 刺繍屋TANDS(有限会社 林ネーム刺繍店)▶︎桃谷エリア- たけ八(居酒屋)- ほくほく(煮込み)- Mezzanine+POSH(バー)- にみやん(カラオケbar/鉄板焼)- 陽(居酒屋)- カナエンチ。(おばんざい・冬季おでん)- 桃谷温酒場(立ち飲み)- KANKUN(cafe and bar)- TOMORROW TIGER BAGEL(ベーグルカフェ)- Tommy's(焼き鳥)- MOMODANI AGITO(ゲストハウス/カフェ&バー)- Jerrys popcorn(ポップコーン専門店)- 居酒屋まこちゃん(居酒屋)- ヤドカリ(ゆる呑み)- BOUNCE(osaka city street apparel)- 豚志(豚串焼き)- アーチル(酒 to curry)- マルノニクテン(BARみたいな焼肉屋)- RiBone(バーベキューリブとワイン食堂)- Yellow choice(スパイスカレー)- フリースタイル(居酒屋)- 玉造夜市(中華アジアンバル)▶︎今里エリア- あんぷ(Dining酒場)- 縁(鉄板酒家)- わをん。(KARAOKE酒場)- メア(スナック)- HANA(westsidekitchen)- くずや(手ぬきご飯と酒の店)- 夜食場88(夜食の食べられるBar)- Y's(Bar)- ちゃらんぽらん(ちょい呑み処 おばんざい)- BARぽらん(バー)

鶴橋・桃谷・玉造・今里エリアの飲食店の有志団体です。

イベントについての問い合わせは以下メール、またはインスタグラムDMよりお願いいたします。

メールアドレス:ikuno.ohanami@gmail.com

インスタグラム:https://www.instagram.com/naniwa.na.niwa/