¥»¥¤¥à¥¹¤¬Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë ¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë³«»Ï
°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦Ê£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌø ¾»¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖÉÙ»ÎÌôÉÊ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î£±Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥»¥¤¥à¥¹¡ßÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô ¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥É¥é¥Ã¥°¥æ¥¿¥«¡¢¤¯¤¹¤ê¤ÎÂÀÍÛÆ²¤ò½ü¤¯¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¥°¥ëー¥×¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥¤¥à¥¹¡ßÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¡¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤£´¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ê£²¡Ë±þÊç¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ê£³¡Ë¥»¥¤¥à¥¹¸ø¼°X¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ê£´¡ËLINE¤ä¤ªÅ¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦Å¹ÆâÊüÁ÷
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é >>> https://drugstore.seims.co.jp/lp/202504-tokisen/
¢£Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é >>> https://store.seims.co.jp
¡Ê£±¡ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
1²ó¤Î¹ØÆþ¶â³Û¹ç·×1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê1Ëç¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡Ê4·î¡Ë¡¦Âè2ÃÆ¡Ê5·î¡Ë¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¹ç·×¤Ç12¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë½èÊý¤»¤ó¡¢¶â·ôÎà¡¢¼ýÇ¼Âå¹Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë1²ó¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー°ú´¹·ô¤ÏºÇÂç6Ëç¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡¥¤¥áー¥¸
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/186_1_30a6d1f1cda44b307caca3ed421f2d07.jpg ]
¡Ê£²¡Ë±þÊç¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
1²ó¤Î¹ØÆþ¶â³Û¹ç·×2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¡Ê¢¨4¡Ë¤Ë1¸ý¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾ÞÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ²¿¸ý¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡Ë½èÊý¤»¤ó¡¢¶â·ôÎà¡¢¼ýÇ¼Âå¹Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/186_2_6b0393a45b404732a858648970955d1f.jpg ]
¡Ê£³¡Ë¥»¥¤¥à¥¹¸ø¼°X¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¥»¥¤¥à¥¹¸ø¼°X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@seims_official(https://x.com/seims_official)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥»¥¤¥à¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ä¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/186_3_68cd3c2377378c692f9ed01851654700.jpg ]
¡Ê£´¡ËLINE¤ä¤ªÅ¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦Å¹ÆâÊüÁ÷
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤Ï¡¢LINE¤äÅ¹Æ¬¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Å³Ý¤±¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥»¥¤¥à¥¹¸ø¼°LINE¡§
¥»¥¤¥à¥¹¸ø¼°LINE¤ò¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¡Ê£²¡Ë¥»¥¤¥à¥¹¥¿¥Ã¥Á¡§
Å¹Æ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¥¤¥à¥¹¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ë¥»¥¤¥à¥¹¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷¥Ðー¥³ー¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤»¤ë¤È¡¢Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅ¹ÆâÊüÁ÷¡§
1Æü3¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¹ÆâÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡Ë¤¹¤Ç¤Ë¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/186_4_2ff309e6f06251d9e3dc97476278f1cd.jpg ]
Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¤È¤Ï
2021Ç¯¤Ë¡Ö¤¹¤¤Ã!~Ä¶ver~¡×¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î!¡×¤¬SNS¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô12²¯²ó¤òÆÍÇË¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤â³«ºÅ¤·¡¢ÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢1930Ç¯ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¶È¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇÛÃÖÌôÈÎÇä»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É»ö¶È¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤»ö¶È¡¢°åÌôÉÊ¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊ£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¤È¤É¤±¡¢¸µµ¤¡£¤Ä¤Å¤±¡¢¸µµ¤¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë1,271Å¹¡Ê2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥à¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤òËä¤á¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¸µµ¤¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡¡URL¡§https://www.fujiyakuhin.co.jp
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/186_5_d38dbb1502997eff92010cca1bbd7fbd.jpg ]