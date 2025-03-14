2025年2月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査
株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘）の調査研究機関『ジョブズリサーチセンター（JBRC）』(https://jbrc.recruit.co.jp/)が、2025年2月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査」をまとめましたので、ご報告致します。
■三大都市圏全体
○三大都市圏の平均時給は 1,613円（前年同月1,628円、前月1,608円）
・全体：前年同月より15円減少（増減率-0.9％）、前月より5円増加（同＋0.3％）
・職種別前年同月比：「IT・技術系」（増減額-202円、増減率-9.1％）、など2職種でマイナス
・職種別前月比：「医療介護・教育系」（増減額＋40円、増減率＋2.7％）など4職種でプラス
■三大都市圏エリア別…前年同月比：関東はマイナス、東海・関西はプラス
○関東の平均時給は 1,699円（前年同月1,723円、前月1,706円）
・全体：前年同月より24円減少（増減率-1.4％）、前月より7円減少（同-0.4％）
・職種別前年同月比：「IT・技術系」（増減額-212円、増減率-9.1％）など2職種でマイナス
・職種別前月比：「IT・技術系」（増減額-142円、増減率-6.3％）など2職種でマイナス
○東海の平均時給は 1,476円（前年同月1,461円、前月1,474円）
・全体：前年同月より15円増加（増減率＋1.0％）、前月より2円増加（同＋0.1％）
・職種別前年同月比：「オフィスワーク系」（増減額＋98円、増減率＋6.9％）など5職種でプラス
・職種別前月比：「医療介護・教育系」（増減額＋55円、増減率＋4.0％）など3職種でプラス
○関西の平均時給は 1,511円（前年同月1,465円、前月1,490円）
・全体：前年同月より46円増加（増減率＋3.1％）、前月より21円増加（同＋1.4％）
・職種別前年同月比：「オフィスワーク系」（増減額＋73円、増減率＋5.1％）など5職種でプラス
・職種別前月比：「営業・販売・サービス系」（増減額＋14円、増減率＋1.0％）など5職種でプラス
調査概要
調査方法：当社が企画運営する求人メディア『リクナビ派遣』『TOWNWORK』に掲載された求人情報より、派遣スタッフの募集時平均時給を集計
調査対象：求人メディア『リクナビ派遣』『TOWNWORK』に掲載された求人情報
有効回答数：14万6,398件
調査実施期間：
『リクナビ派遣』：2025年1月29日（水）～2月25日（火）
『TOWNWORK』：2025年2月1日（土）～2月28日（金）
詳細は下記リンクよりPDFをご覧ください
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20250314_work_01.pdf
▼リクルートについて
https://www.recruit.co.jp/
▼本件に関するお問い合わせ先
https://www.recruit.co.jp/support/form/