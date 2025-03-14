アイナ・ジ・エンド×JOYSOUND コラボキャンペーン開催！カラオケで課題曲を歌って、サイン入りタンブラーなどが当たるチャンス！
株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、アイナ・ジ・エンドのDIGITAL SINGLE『花無双』のリリースと映画『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』 公開を記念して、サイン入りタンブラーなど豪華プレゼントが当たる「アイナ・ジ・エンド×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、本日3月14日（金）から開催します。
本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」（登録無料）にログインの上、「花無双」を歌唱して特設ページよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で、アイナ・ジ・エンド サイン入りタンブラーを3名様に、アイナ・ジ・エンド コラボQUOカード（1000円分）を20名様に、映画『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』天秤刷ステッカーを100名様にプレゼントします。また、参加者全員にアイナ・ジ・エンド デジタル待ち受け画像をプレゼントします。
この機会をお見逃しなく、アイナ・ジ・エンドとJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。
＝＝＝アイナ・ジ・エンド×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝＝
◆実施期間：2025年3月14日（金）11:00 ～ 2025年5月11日（日）23:59
◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX
◆参加方法：対象機種を導入の店舗で「うたスキ」（登録無料）にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。
【課題曲】 花無双
◆プレゼント：
《参加賞》 アイナ・ジ・エンド デジタル待ち受け画像…参加者にもれなく
《ご応募いただいた方から抽選》
[A賞] アイナ・ジ・エンド サイン入りタンブラー…3名様
[B賞] アイナ・ジ・エンド コラボQUOカード（1000円分）…20名様
[C賞] 映画『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』天秤刷ステッカー…100名様
▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1400/index