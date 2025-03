メガネブランド「Zoff」、今年の春は子ども用メガネが続々登場。子ども用メガネとしてはZoff初のサンリオキャラクターズとのコラボや、その他に新作のDisney Collectionも。

株式会社インターメスティック

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」では、学校の身体測定などで子どもの視力がわかるこの時期、より多くのバリエーションから選べるよう、新作の子ども用メガネを過去最大の約40種ラインアップします。子ども用メガネとしてはZoff初のサンリオキャラクターズとのコラボや、Disney Collectionの新作、耐久性と機能性に優れたZoff SMARTが登場します。また、小学生低学年向けサイズのフレームはZoff初登場。標準レンズ込みで\6,600から作製できる手頃さと、安心の保証は初めてのメガネを購入する子どもと保護者の背中を後押しします。

■商品概要

商品名 |SMART KIDS(スマートキッズ)

種類 |メガネ4型10種

価格 |\11,100~\12,200(セットレンズ代込)

発売日 |2025年3月14日(金)

取扱店舗 |KIDS取り扱い店舗(アウトレット除く)、Zoff公式オンラインストア他

|商品詳細

丈夫で軽い高機能素材スーパーエンジニアリングプラスチックを使用したZoff SMARTのキッズフレームに新作が登場しました。ファッション感度の高いお子様に人気のボストン型からスタンダードなスクエア型まで好みに合わせて選びやすいバリエーションです。シリコン素材の鼻パッドは鼻のあたりが柔らかくズレにくく、破損時も交換可能なので安心して使用できます。アクティブなお子様におすすめのシリーズです。

Shape:Oval ZJ251001(2色展開)\11,100(セットレンズ代込)

ZJ251001_20A1(他1色)

Shape:Boston ZJ251002(2色展開)\11,100(セットレンズ代込)

ZJ251002_42A1(他1色)

Shape:Square ZJ251003(2色展開)\11,100(セットレンズ代込)

ZJ251003_11A1(他1色)

Shape:Wellington ZJ251004(4色展開)\12,200(セットレンズ代込)

ZJ251004_14E1(他3色)

■商品概要

商品名 |KIDS FASHION/STANDARD(キッズファッション/スタンダード)

種類 |メガネ7型20種

価格 |\6,600~\8,800(セットレンズ代込)

発売日 |2025年4月25日(金)

取扱店舗 |KIDS取り扱い店舗(アウトレット除く)、Zoff公式オンラインストア他

|商品詳細

手に取りやすい\6,600の商品を幅広いバリエーションで展開します。小学生低学年向けサイズは初登場。医療器具にも使用されている軽量素材やメタル、形はスクエア・オーバル・ボストンと様々なバリエーションから選べる充実のラインアップです。また、\8,800の商品は、性別問わずかけやすいウェリントン型のフレームで、軽量プラスチックのフロントにメタルテンプルを組み合わせたおしゃれ仕様です。サイズ感やデザインまで様々なニーズに答えるラインアップです。

■商品概要

商品名 |Disney Collection created by Zoff(ディズニーコレクション クリエイティッドバイゾフ)

種類 |ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、チップ&デール1型全4種

価格 |\7,700(セットレンズ代込)

発売日 |2025年4月18日(金)

取扱店舗 |KIDS取り扱い店舗のみ(アウトレット除く)、Zoff公式オンラインストア他

|商品詳細

人気のDisney Collectionから、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、チップ&デールをモチーフにしたキッズ向けフレームが新登場します。それぞれのキャラクターカラーに”手描き風”のアートをプラスして子どもっぽくなりすぎない可愛らしさを実現しました。軽量素材の使用と、テンプルのラバー素材でかけ心地の良さとズレにくさを両立しています。オリジナルのメガネケースとメガネ拭きがセットになっています。

Mickey Mouse Model ArtMinnie Mouse Model Art

■商品概要

商品名 |「Zoff|Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」

種類 |クロミ、シナモロール、マイメロディ各2型3種全6種

価格 |\7,700~\12,200(セットレンズ代込)

発売日 |2025年4月25日(金)

取扱店舗 |KIDS取り扱い店舗のみ(アウトレット除く)、Zoff公式オンラインストア他

|商品詳細

「Zoff|Sanrio Characters」からクロミ、シナモロール、マイメロディをモチーフにしたキッズ向けフレームが新登場します。

スクエアフレームは医療器具にも使用されている軽量プラスチック素材を使用しており、テンプルの先がラバー素材でずれにくい仕様。テンプルには各キャラクターのイメージカラーと、キャラクターのプリントがデザインされています。

ボストンフレームは昨年末に発売した大人モデルで人気があったトレンド感抜群のメタルフレーム。キャラクターのモチーフがおしゃれにさりげなくあしらわれています。全てのフレームに、各キャラクターオリジナルのメガネケースとメガネ拭きがセットになっています。

|新作以外にも幅広いKIDS商品ラインアップ

URL:https://www.zoff.co.jp/shop/contents/kids.aspx

新作商品以外にも、ZoffにはKIDS商品が多数あります。新作商品と合わせると約100種のバリエーション。初めてのメガネでも好きなメガネがきっと見つかります。

商品左から、ZA241017_11A1、ZN212007_43E1商品左から、ZN231008_72E1、ZY232008_21E1

|金属を使わない特殊構造で衝撃に強いオールラバーフレーム

- 商品名|Galileo(ガリレオ)- 種類|メガネ4型3色 全12種- 価格|\11,100~13,300(セットレンズ代込)- URL|https://www.zoff.co.jp/shop/contents/galileo.aspx

金属を一切使用せず全てのパーツをラバーのみで成型することで、安全性に優れ、柔らかさ、軽さ、かけ心地の良さを実現し、これまでのメガネのネガティブな側面を解消したフレームです。

|お子様のメガネもZoffなら安心。

■18才までのお子様のメガネなら1年間レンズ交換が無料

U-18は、視力が変化しやすい成長期のお子様向けに、メガネお渡しから1年間、レンズの度数交換が2回まで無料となる保証です。子どもの視力に合わせたレンズで成長をサポートします。

※保証期間内に交換が行われた場合、保証期間は初期の期間から延長されません。

■みまもり登録機能

お子様のメガネの度数や保証書が、保護者様のLINEで一括管理できます。QRより事前登録をいただくことでスムーズに受付が可能です。

■かかり具合の調整無料

フレームの歪みやかかり具合の調整、クリーニングは全国約300店舗のZoff店舗にていつでも対応いたします。

■フレーム1年間品質保証

商品不備が原因で破損が生じた場合は、お渡し日より1年以内であれば、無料にて修理または交換いたします。

※保証期間内に交換が行われた場合、保証期間は初期の期間から延長されません。

|お問い合わせ先

- 一般のお客様|Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883(平日11時~18時)- オンラインストアについてのお問い合わせ|Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505(平日11時~18時)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656868