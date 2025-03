東北医科薬科大学との共同研究にてAiRatoのAI技術「RatoGuide」の臨床での有用性を実証

アイラト株式会社

AiRato(アイラト)株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役 木村祐利 以下「AiRato」)は、東北医科薬科大学病院(所在地:宮城県仙台市、病院長:佐藤賢一、以下「東北医科薬科大学」)の協力のもと行った頭頸部癌(咽頭癌)の放射線治療計画に関する実証試験の結果が、国際学術誌「Cureus(キュリアス)」においてケースレポート論文として公開されたことをお知らせいたします。本研究では、AiRatoが開発したAI放射線治療計画支援ソフトウェア「RatoGuide(ラトガイド)」を活用し、患者1名の治療計画策定における効率性・精度向上が示されました。

RatoGuideを活用したAI支援型放射線治療計画

放射線治療医が、AI技術を活用した治療計画ソフトウェア「RatoGuide」を用いて、咽頭癌の放射線治療計画を検討している様子。CT画像に重ねて表示された線量分布を確認しながら、より精密で再現性の高い治療計画を作成。

論文概要

- 論文タイトル:Efficiency and Clinical Utility of AI-Assisted Radiotherapy Planning Using RatoGuide for Oropharyngeal Cancer: A Case Report (https://www.cureus.com/articles/328446-efficiency-and-clinical-utility-of-ai-assisted-radiotherapy-planning-using-ratoguide-for-oropharyngeal-cancer-a-case-report#!/)- 発表先:Cureus- 内容:東北医科薬科大学 放射線治療科の医師らが、頭頸部癌(咽頭癌)患者の治療計画において「RatoGuide」の活用を通じ迅速かつ正確な線量分布設計が実施可能であった事例を報告。患者負担軽減の可能性や、再現性の高い治療計画プロセスへの貢献が期待されると結論づけられています。

実証試験のポイント

頭頸部には多数の重要臓器が密集しているため、周辺組織への副作用を抑えつつ腫瘍を的確に照射するには高度な治療計画が必要となっています。AiRatoが独自に開発している「RatoGuide」では、画像解析技術と機械学習を活用し、医療現場の専門家のノウハウを組み込んだ自動プランニングが可能となっています。「RatoGuide」の活用により短時間かつ正確な線量での治療が可能となり、今回の実証試験では、患者さんへの照射リスクを最小限に抑えつつ、腫瘍コントロールの最適化が期待できる結果が示されました。

今後の展望

今後は、頭頸部癌に限らず肺癌や前立腺癌など他の癌領域への展開を視野に入れ、RatoGuideの開発・提供を通して「より多くの安全で有効な放射線治療を提供することで、ひとつでも多くのがんを治療し、患者ではなく生活者として生きられる世界」を目指していきます。

関係者コメント

東北医科薬科大学 放射線医学 講師 石川陽二郎

本研究では、AIを活用した自動治療計画の有用性を検討し、アイラト社が開発したRatoGuideが迅速かつ精度の高い治療計画作成に寄与する可能性を示しました。頭頸部癌の治療計画は特に複雑であり、これまで医師の経験や技術に大きく依存していましたが、AIの支援により再現性が向上し、より多くの患者さんに質の高い治療を提供できる可能性が広がります。

特に、人手不足が深刻な東北地方において、AIの力がこれまでにない形で活かされるのではないかという期待が高まっています。

東北地方で開発が進められているからこそ、実際の臨床現場のニーズに合った技術が生まれ、医療のあり方そのものが変わろうとしているのを肌で感じています。さらに、宮城県仙台市発のスタートアップ企業であるアイラト社の技術が、今まさに医療の最前線に届こうとしている。その変化のスピードに、私自身も驚きと期待を感じています。

世界に先駆けて東北地方からこうした成果を発信できたことは意義深く、今後もこの流れをさらに加速させ、他のがん種への応用を視野に入れながら、より多くの患者さんに新しい治療の選択肢を届けていきたいと考えています。



アイラト株式会社 代表取締役 木村祐利

「このたび東北医科薬科大学の先生方が、私たちのAIシステムを活用した結果を論文としてまとめてくださったことを大変嬉しく思います。医師や医療従事者の方々が日々抱える時間的・労力的負荷をAIでサポートしつつ、患者さんのQOL向上と医療の効率化に貢献することが当社の使命です。今後も国内外の医療機関と連携し、より良い治療環境を実現してまいります。」

法人(センター)・会社概要

東北医科薬科大学病院

東北医科薬科大学病院は昭和57(1982)年に現在地で診療を開始した東北厚生年金病院を前身としています。平成25(2013)年に東北薬科大学附属病院となったのち、平成28(2016)年に医学部の設置とともに東北医科薬科大学病院として誕生しました。東北医科薬科大学は「東北地方の地域医療を支える」という明確な使命を持ちます。大学病院としての高度な医療を提供するとともに、院是である「忠恕」の精神に基づき、地域の皆様に信頼される安全で良質な医療を実践し、地域医療の将来を担う医療者を育成していけるよう努めてまいります。

○佐藤 賢一病院長より

本共同研究が、頭頚部癌に対する放射線治療において画期的な技術革新を生み、熟練した医師に匹敵する高品質のがん治療を多くの患者さんに効率的かつ均質に提供できるようになるものと大いに期待しています。

Webサイト:https://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/

アイラト株式会社

放射線によるがんの治療には、近年追い風が吹いている。がんの3大治療と呼ばれる手術、抗がん剤、放射線。このうち放射線による治療は体にメスを入れることも、痛みを伴うこともなくがんを治療することができるため、身体的な負担の少ない低侵襲の治療法として、需要が高まっています。アイラト株式会社は、「放射線治療ですべてのがん患者を救う」をミッションに掲げ、医療AIを用いた放射線治療計画支援サービスの開発を行い、最先端放射線治療の治療成績向上や業務量改善を目指し活動しています。

会社名:アイラト株式会社

代表者:代表取締役 木村 祐利 角谷 倫之

所在地:宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1

東北大学マテリアル・イノベーション・センター青葉山ガレージ内

事業内容:医療向けAIソリューションの研究開発・提供

URL:https://airato.jp/

本件に関するお問い合わせ先

アイラト株式会社 広報担当

池田 龍太郎

E-mail:info@airato.jp / Tel:050-1721-2917