4月25日(金)発売、声優・ 中島由貴さん最新写真集、追加のサイン会が開催決定！
写真集サイン会は6月1日(日)の12：30～（1部）／14：45～（2部）開催となっており、応募受付は本日3月15日(土）10：00に開始された。
詳しくはHMVイベントページまで。
https://www.hmv.co.jp/news/article/250307133/
【先行イメージカット１.】中島由貴写真集（仮）
【先行イメージカット２.】中島由貴写真集（仮）
【先行イメージカット３.】中島由貴写真集（仮）
【先行イメージカット４.】中島由貴写真集（仮）
アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエアでのサイン会も応募受付中!!
・イベント情報
アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！
5月3日(土)・5月11日(日)特典サイン会
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ
【応募方式】抽選
【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年4月7日(月)
【イベント内容】
特典サイン会
【イベント日程・会場】
＜東京＞2025年5月3日(土)
＜大阪＞2025年5月11日(日)
【当選通知】
2025年4月下旬頃予定
アニメイト イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112682
ゲーマーズ イベント詳細▼ゲーマーズオンラインショップで5月開催特典サイン会応募券付きのご購入は下記URLよりお願いいたします。
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6000
6月1日(日)写真集サイン会 NEW!!
【対象法人】HMV&BOOKS online
【応募方式】抽選
【対象期間】
2025年3月15日(土) 10:00 ～ 2025年4月13日(日)
【イベント内容】
写真集サイン会
…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！
【イベント日程・会場】
2025年6月1日(日)＠HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fミュージアム側イベントスペース
【当選通知】
2025年5月19日(月) 20:00以降
イベント詳細▼
https://www.hmv.co.jp/news/article/250307133/
8月16日(土)・8月17日(日)写真集サイン会
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエア
【応募方式】抽選
【対象期間】
2025年2月10日(月)～2025年7月22日(火)
【イベント内容】
写真集サイン会
…中島さんが目の前であなたの写真集の好きなページにサイン＆宛名入れ！
【イベント日程・会場】
＜東京＞2025年8月16日(土)
＜大阪＞2025年8月17日(日)
【当選通知】
2025年8月上旬頃予定
アニメイト イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112682
ゲーマーズ イベント詳細▼
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6002
インフォスクエア イベント詳細▼
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)
※インフォスクエア限定版/通常版の各商品ページをご確認ください。
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
・商品概要
書名：中島由貴写真集（仮）
発売日：2025年4月25日(金)
予価：3,850円(税込)
仕様：A4 オールカラー
発行：イマジカインフォス