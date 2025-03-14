【3/13(木)販売開始】RAVIJOUR 2025 COLLECTION＃3 モデル田中芽衣が魅せる、最新ランジェリーコレクション。
「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR (ラヴィジュール。会社名:株式会社RAVIJOUR、代表取締役:服部 稔、所在地:東京都目黒区)は、2025 COLLECTION #3のビジュアルを解禁。 掲載アイテムは3月13日(木)12:00～より公式オンラインストアにて販売開始。※全国店舗は3/14(金)より
特設ページ：https://bit.ly/4bPNkVW
燃ゆる花の旋律、鮮やかなグロリオサ。情熱的に咲き乱れるブラ。
＜Items＞
グローリーリリー ホットリフト ブラ \7,799(tax in)～
グローリーリリー エンブレース ショーツ・Tバック \3,729(tax in)
グローリーリリー オープンバック ショーツ \3,729(tax in)
カラー：ホワイト／ブラック／ブルー
詳細：https://bit.ly/4iPLern
無垢なる美しさを、繊細なレースへ織り込んで。心まで透き通るようなブラ。
＜Items＞
イノセンス ホットリフト ブラ ホットリフト ブラ \7,799(tax in)～
イノセンス フリル ショーツ・Tバック \3,729(tax in)
イノセンス ストレッチレース Tバック \3,729(tax in)
カラー：ブラック／アイボリー／ピンク
詳細：https://bit.ly/3DQyLVt
ふわりと花広げるチューリップにまどろむ。流れるように優雅な曲線を映し出すブラ。
＜Items＞
バラード グラマーアップ ブラ \7,799(tax in)～
バラード エンブレース ショーツ・ Tバック \3,729(tax in)
バラード ストレッチレース ショーツ・ Tバック \3,729(tax in)
バラード フリル Tバック \3,729(tax in)
カラー：ブラック／シルバー
詳細：https://bit.ly/4iOQThl
ノベルティキャンペーン
公式オンラインストア／全国店舗にて、ノベルティキャンペーン開催中。
新作上下セットのご購入で［定番ボトム2枚］をプレゼント！
詳細は特設ページよりご覧いただけます。
詳細：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=133&utm_source=prtimes&utm_campaign=pressrelease_250314(https://ravijour.com/blog/post.php?bid=133&utm_source=prtimes&utm_campaign=pressrelease_250314)
RAVIJOUR (ラヴィジュール) 企業情報
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