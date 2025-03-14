YouTubeから生まれた人気キャラクター『まいぜんシスターズ』と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催！ぜんいちやマイッキーたちの描き下ろしビジュアルを使用した新作グッズが登場！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアワークスは、『まいぜんシスターズ』×『ROUND1』コラボキャンペーンにて新商品を発売します。
YouTubeから生まれた人気キャラクター『まいぜんシスターズ」と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催決定！
ぜんいちやマイッキーたちの描き下ろしビジュアルを使用した「Tシャツ」や「キッズキャップ」など新作グッズが多数登場！
●開催情報
『まいぜんシスターズ』×『ROUND1』コラボキャンペーン
・開催期間 2025年3月14日(金)～6月15日(日)
・開催店舗 ROUND1 各店舗
※グッズ取り扱い店舗は5店舗のみ
(ダイバーシティ東京 プラザ店/ららぽーと新三郷店/千日前店/イーアス春日井店/博多・半道橋店)
・イベント特設サイト https://www.round1.co.jp/collaboration/maizen/index.html
《開催内容》
・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）
・オリジナルグッズの販売
・アミューズメント限定オリジナルクレーンゲームプライズ商品の販売
・コラボメニューの販売
・カラオケコラボルームの実施（ららぽーと新三郷店/千日前店）
・ボウリングスコア登録キャンペーン
・Xフォロー＆リポストキャンペーン など
※キャンペーンによって該当店舗が異なります
※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
●グッズ情報
■まいぜんシスターズ×ROUND1 トレーディング 缶バッジ 【全6種】
販売価格：550円（税込）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■まいぜんシスターズ×ROUND1 アクリルスタンド【全3種】
販売価格：1,100円（税込）
ラインナップ：ぜんいち/マイッキー/キャリーちゃん（全3種）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 トートバッグ
販売価格：2,750円（税込）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 A4クリアファイル
販売価格：550円（税込）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 ダイカットステッカー【全3種】
販売価格：440円（税込）
ラインナップ：ぜんいち/マイッキー/キャリーちゃん（全3種）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 マグカップ
販売価格：2,200円（税込）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 タオルハンカチ
販売価格：880円（税込）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 ダイカットクッション【全2種】
販売価格：2,750円（税込）
ラインナップ：ぜんいち/マイッキー（全2種）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 Tシャツ 【全3種】
販売価格：2,750円（税込）
ラインナップ：130cm/140cm/150cm（全3種）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 キッズキャップ
販売価格：3,850円（税込）
■まいぜんシスターズ×ROUND1 キャンパスポーチ
販売価格：1,320円（税込）
●権利表記・関連サイト
■権利表記
(C)︎MAIZEN
■関連サイト
公式サイト：maizen.com(https://maizen.com/)
X（旧twitter）：twitter.com/maizenstudio(https://x.com/maizenstudio)
TikTok：tiktok.com/@maizenstudio(https://www.tiktok.com/@maizenstudio)
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCM3yhFc0-fBFuvqx1Vg2YNQ
【株式会社メディアワークス】
公式サイト：https://mediaworkskk.co.jp/