YouTubeから生まれた人気キャラクター『まいぜんシスターズ』と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催！ぜんいちやマイッキーたちの描き下ろしビジュアルを使用した新作グッズが登場！

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株式会社メディアワークス

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアワークスは、『まいぜんシスターズ』×『ROUND1』コラボキャンペーンにて新商品を発売します。




YouTubeから生まれた人気キャラクター『まいぜんシスターズ」と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催決定！


ぜんいちやマイッキーたちの描き下ろしビジュアルを使用した「Tシャツ」や「キッズキャップ」など新作グッズが多数登場！



●開催情報　　　

『まいぜんシスターズ』×『ROUND1』コラボキャンペーン


・開催期間　2025年3月14日(金)～6月15日(日)


・開催店舗　ROUND1 各店舗　


　※グッズ取り扱い店舗は5店舗のみ


　(ダイバーシティ東京 プラザ店/ららぽーと新三郷店/千日前店/イーアス春日井店/博多・半道橋店)


・イベント特設サイト　https://www.round1.co.jp/collaboration/maizen/index.html




《開催内容》


・コラボ限定パックの販売（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）


・オリジナルグッズの販売


・アミューズメント限定オリジナルクレーンゲームプライズ商品の販売


・コラボメニューの販売


・カラオケコラボルームの実施（ららぽーと新三郷店/千日前店）


・ボウリングスコア登録キャンペーン


・Xフォロー＆リポストキャンペーン　など



※キャンペーンによって該当店舗が異なります


※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。



●グッズ情報　　　


■まいぜんシスターズ×ROUND1 トレーディング 缶バッジ 【全6種】


販売価格：550円（税込）


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■まいぜんシスターズ×ROUND1 アクリルスタンド【全3種】


販売価格：1,100円（税込）


ラインナップ：ぜんいち/マイッキー/キャリーちゃん（全3種）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 トートバッグ


販売価格：2,750円（税込）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 A4クリアファイル


販売価格：550円（税込）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 ダイカットステッカー【全3種】


販売価格：440円（税込）


ラインナップ：ぜんいち/マイッキー/キャリーちゃん（全3種）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 マグカップ


販売価格：2,200円（税込）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 タオルハンカチ


販売価格：880円（税込）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 ダイカットクッション【全2種】


販売価格：2,750円（税込）


ラインナップ：ぜんいち/マイッキー（全2種）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 Tシャツ 【全3種】


販売価格：2,750円（税込）


ラインナップ：130cm/140cm/150cm（全3種）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 キッズキャップ


販売価格：3,850円（税込）





■まいぜんシスターズ×ROUND1 キャンパスポーチ


販売価格：1,320円（税込）




●権利表記・関連サイト　　　

■権利表記


(C)︎MAIZEN




■関連サイト


公式サイト：maizen.com(https://maizen.com/)


X（旧twitter）：twitter.com/maizenstudio(https://x.com/maizenstudio)


TikTok：tiktok.com/@maizenstudio(https://www.tiktok.com/@maizenstudio)


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCM3yhFc0-fBFuvqx1Vg2YNQ





【株式会社メディアワークス】


公式サイト：https://mediaworkskk.co.jp/