【期間限定】年度末決算特別企画！今ならCFP(R)対策コースが8,000円～！

TAC株式会社

ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）、簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、CFP(R)・FP2級などの人気コースが期間限定でお得に申し込める「年度末決算特別企画」を2025年3月31日(月)まで実施しています。

FP（ファイナンシャルプランナー）資格の「入門」レベルFP3級から、世界が認めるCFP(R)資格、相続のエキスパートを目指す相続検定まで…お金の知識を強化したい方必見です！

▼年度末決算特別企画概要

実施期間：2025年2月10日(月)～2025年3月31日(月)

対象コース：

・FP3級本科生［テキストあり］（Web通信講座）

・Webで学習FP2級合格講座（Web通信講座）

・CFP(R)総合コース（資料通信講座）

・相続検定２級本科生（資料通信講座）

たとえば…

「CFP(R)総合コース（資料通信講座）」※各課目が8,000円！

▼詳細URL

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/fp_kessann.html

■TAC株式会社概要

会社名:TAC株式会社

会社サイト:https://www.tac-school.co.jp/

代表者:代表取締役社長 多田敏男

所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号