フェスティバルマガジン『年刊ブシロード2025』表紙デザイン&全付録カードを解禁！

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、4月8日(火)発売のフェスティバルマガジン『年刊ブシロード2025』の表紙デザインと全付録カードの情報を解禁いたします。

▼『年刊ブシロード2025』はW表紙でお届け!

あの伝説の雑誌がパワーアップ…!?

フェスティバルマガジン『年刊ブシロード2025』が爆誕!!

2025年5月3日(土・祝)・4日(日・祝)「カードゲーム祭2025」開催記念!

漫画に記事に豪華付録がてんこ盛りのあの本が2025年にやってきた!!

「カードファイト!! ヴァンガード」をはじめとした、複数付録カードのほか、

イベント会場で付録カードがもう1セットもらえる引換券つき!

『年ブシ』をGETして「カードゲーム祭2025」に遊びに行こう♪

■商品概要

商品名:年刊ブシロード2025

仕様:B5変形判

価格:1,980円(10%税込)

発売日:2025年4月8日(火)

発行・発売:株式会社ブシロードワークス

商品ページURL:https://gekkan-bushi.com/topics/nenkan-bushi2025/(https://gekkan-bushi.com/topics/nenkan-bushi2025/)

■付録予定

(1)豪華付録カードがなんと8枚!!!!!

▼カードファイト!! ヴァンガード(2枚)

国家:ダークステイツ

カード名:知の探究者 セルセーラ

国家:ダークステイツ

カード名:冒険科学士 アリウス

▼ヴァイスシュヴァルツ

作品タイトル:あおぎり高校

カード名:あおぎり高校殴り込み!

▼ヴァイスシュヴァルツブラウ

作品タイトル:アイドルマスター SideM

カード名:VIVA!!ファミリーリズム

▼ヴァイスシュヴァルツロゼ

作品タイトル:ゆずソフト

カード名:新年を迎えて

▼Reバース for you

作品タイトル:あおぎり高校

カード名:あおぎり高校

▼プロ野球カードゲーム ドリームオーダー

カード名:タイムポイント『進藤 あまね』

▼ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム

カード名:日野下花帆

(2)カードゲーム祭2025連動企画!付録カード8枚が「もう1セット」もらえる引換券も付いてくる!!

名称:カードゲーム祭2025 年ブシおみやげ引換券

引換方法:本誌から本券を切り取ったうえで、2025/5/3(土・祝)~4(日)に東京ビックサイトにて開催される「カードゲーム祭2025」会場内の引換ブースまでご持参ください。

※本券1枚と引き換えで、おみやげ用付録カード8枚(※予定)を1セットお渡しします。

※本券による引換の上限は、お一人様4枚=4セットまでとさせていただきます。

※おみやげ用付録カードは、各日用意分がなくなり次第終了となります。

■掲載予定

(1)年ブシでしか見られない特集が満載!!

「カードゲーム祭2025」情報ほか、ブシロードのカードゲームの特集、バンドリ!やスタァライトの注目情報をお届け!

・カードファイト!! ヴァンガード

・ヴァイスシュヴァルツ

・ヴァイスシュヴァルツブラウ

・ヴァイスシュヴァルツロゼ

・Reバース for you

・プロ野球カードゲーム ドリームオーダー

・ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム

・五等分の花嫁 カードゲーム

・ゴジラ カードゲーム

・BanG Dream!(バンドリ!)

・少女☆歌劇 レヴュースタァライト

・ブシロードゲームズ

・コミックグロウル

(2)ブシロード作品コミカライズやオリジナル読切を多数掲載!

ヴァンガードやバンドリ!のここでしか読めない特別コミカライズや、新進気鋭・意気衝天の作家陣によるオリジナル読切を多数掲載!!

【特別コミカライズ】

・カードファイト!! ヴァンガード 図書館の君

漫画:三越はるは

・BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う 特別読切

漫画:ゆあま 脚本:灰渕ヨツジ

・BanG Dream! Ave Mujica -manuscriptus- 特別読切

漫画:宏山ぴんふ/原作:ブシロード

・少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- Recollection

漫画:綾杉つばき

・よんこま すたぁらいと 特別読切

漫画:巻々廻 原作:ブシロード/ネルケプランニング/キネマシトラス

・カードゲームしよ子

漫画:西あすか

・帰ってきた月ブシ戦隊

漫画:荒木佑輔

【オリジナル読切】・うさ吉の恩返し

漫画:小山内ツカサ

・一目溺れ

漫画:遮二無二

・輝いてマイステラ

漫画:樹ソウマ

・デバッグガールズ

漫画:山田コロ

・悪役令嬢モノの世界に転生したバカ王子が婚約破棄したら国が滅ぶことを思い出したのでなんとかします

漫画:なまむぎ

・彼女はメイドで番犬で

漫画:りんごくらぶ

