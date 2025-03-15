Shopify で VIP 会員の送料割引を行うアプリ「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」をリリース
福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」をリリースしました。
「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」は、ストアにノーコードで注文回数・注文金額の合計に応じた送料割引を導入できるアプリです。
「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」を利用することで、条件にあった顧客に対する送料割引が実現できます。
▼「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/vip-vip?locale=ja
▼「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-035-ur-shipping-fee-vip/guide
■Shopify とは
Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。
■「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」について
「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」は、ストアにノーコードで注文回数・注文金額の合計に応じた送料割引を導入できるアプリです。
■VIP 条件や割引額を簡単に設定できる！
「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」は、VIP 条件や割引額を簡単に設定できます。
■条件を満たした顧客のみ、割引を適応！
「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」は、条件を満たした顧客のみ、割引を適用できます。
■注文回数・注文金額の合計に応じて送料割引！
「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」は、注文回数・注文金額の合計に応じて送料割引できます。
▼「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/vip-vip?locale=ja
▼「シンプルVIP送料割引｜お手軽VIP会員送料無料」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-035-ur-shipping-fee-vip/guide
▼株式会社UnReact 会社概要
会社名: 株式会社UnReact
代表者: 西川信行
事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業
URL: https://unreact.jp/