フィギュアブランドCantabile、アニメ『ソードアート・オンライン』よりアスナ・リーファ・シノン・アリスの4体を本日3月14日（金）12：00から予約受付開始！

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕）が手掛けるフィギュアブランド「Cantabile」は、アニメ『ソードアート・オンライン』より、アスナ・リーファ・シノン・アリスの4体を同時発売いたします。本日2025年3月14日（金）12：00より、SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE（Cantabile）公式ストアにてご予約いただけます。また、予約受付開始を記念して、抽選で3名様にアスナ・リーファ・シノン・アリスが4体セットで当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■アスナ・リーファ・シノン・アリス

アニメ『ソードアート・オンライン』よりアスナ・リーファ・シノン・アリスの4体がフィギュアになって登場！

■予約受付関連情報

・予約受付場所：

SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE（Cantabile）公式ストア

〈アスナ〉

https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534347647?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent(https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534347647?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent)

〈リーファ〉

https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534348552?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent(https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534348552?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent)

〈シノン〉

https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534348576?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent(https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534348576?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent)

〈アリス〉

https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534348590?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent(https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/products/4582534348590?utm_source=prtime?utm_medium=press&utm_campaign=officialevent)

・予約期間：2025年3月14日（金）12:00～2025年6月14日（土）23:59

■プレゼントキャンペーン詳細

キャンペーンにご参加頂いた方の中から抽選で3名様に、アスナ・リーファ・シノン・アリスの4体セットをプレゼントいたします。

＜キャンペーン応募方法＞

１. SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE公式X （https://x.com/SSF_shibusuku）をフォロー

２. 該当ポストを引用リポスト（「#渋スクフィギュア」と「#SAO」を添えて投稿をお願いします。）

＜キャンペーン期間＞

2025年3月14日（金）12：00～2025年3月20日（木）23：59

※該当ポストは１.の公式アカウントよりご確認ください。

※Xアカウントを非公開にしている場合、リポストを確認することができないため、応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

■商品概要

商品名 ：アスナ/リーファ/シノン/アリス

仕様 ：ノンスケール PVC塗装済み完成品

サイズ ：アスナ 高さ208mm

リーファ 高さ200mm

シノン 高さ204mm

アリス 高さ208mm

お届け時期 ：2025年10月より順次発送予定

彩色 ：GB2

価格 ：各 6,600円（税込み）

販売元 ：株式会社CyberZ

著作権表記 ： (C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

※発送予定時期は変更となる可能性がございます。

※掲載されている写真は開発中の彩色原型です。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

■Cantabileとは https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop/product_categories/cantabile

高品質高級フィギュアブランド「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE」で培った繊細な表現方法を生かして、キャラクターの感情表現にこだわったフィギュアを、お求めやすい価格で展開してまいります。

喜びに満ちた口元、恥じらいに染まる頬、激情に駆られた眼差し。

「Cantabile」は、キャラクターのそんな姿を鮮やかに切り取り、「多彩な表情<メロディ>との出会い」をお届けするフィギュアブランドです。

■CyberZについて http://cyber-z.co.jp/

代表取締役社長：山内 隆裕（https://x.com/brother0820）

2009年にスマートフォンに特化した広告マーケティング会社として設立し、現在はスマートフォン広告における運用・効果検証はもちろん、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング支援を展開。日本に加えて、アメリカ、韓国、台湾など、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本市場参入支援も行っております。また、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」の運営をおこなう他、サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社「株式会社CyberE」を子会社に持ち、ゲーム・音楽イベント・行政イベントなど様々なジャンルにおけるエンタメ興行の制作を通じた業界活性化や、IPビジネスの最大化にも努めています。

社名 株式会社 CyberZ

東京本社 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者 代表取締役社長 CEO 山内 隆裕

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CyberZ 広報担当 三橋

E-mail：support@caanime.co.jp