日本のサーフィン界を代表する西慶司郎が公式アプリをリリース！

株式会社ookamiアプリで部活動やスポーツチームのDXを支援する株式会社ookami(本社:東京都世田谷区、代表取締役:尾形太陽)は、西慶司郎 公式アプリをリリースしたことをお知らせいたします。

西慶司郎からのコメント

【アスリート紹介】

日本のサーフィン界を代表する西慶司郎。彼はさらなる高みを目指して世界を舞台に挑戦を続けていま

す。彼が戦っているのは、日本国内のトッププロサーファーが競う「S.LEAGUE」、そして世界の頂点

を決める「World Surf League(WSL)」です。 S.LEAGUEは、日本国内のプロサーフィンリーグであ

り、最もレベルの高い選手たちが年間王者を争う場です。一方、WSLはサーフィン界のワールドカッ

プ。世界各国のトップサーファーが年間を通じて競い合い、最終的に世界チャンピオンが決まりま

す。その中で、西慶司郎選手は国内外の舞台で結果を残しながら、さらなる飛躍を目指し日々挑戦を続

けています。

【Player! WHITE導入理由】

このアプリは、西慶司郎選手の活動や試合結果をリアルタイムで届けるだけではなく、彼自身の想いや

努力の過程、挑戦の背景をより深く知ってもらい、ファンとの距離を縮めるために開発されました。

彼の挑戦や日常をより身近に感じられることで、ファンの応援はより熱く、深いものになると考えてい

ます。西慶司郎もまた、ファンの存在をより近くによりリアルに感じながら、さらなる高みを目指すモ

チベーションを得ることができます。

【今後の展望】

ファンクラブの運営をしっかりやっていきたいです。選手‧試合情報の発信はもとより、 選手の練習以

外の裏側の顔など、試合では見られない選手の一面を発信していきます。 またPlayer!Whiteを利用し

て、ファンと選手のつながりや交流の場を提供していくことも考えています。 アプリに企業ロゴを掲出

することにより、企業からの協賛も募っていきたいと考えており、企業へのアプローチも行っていきた

いです。 今後期待することは、物販も考えてますが、物販は様々な決済機能が必要となるため、今後は

物販機能の強化に期待したいです。

西慶司郎 公式アプリの特徴

【試合結果の速報】

国内外の大会結果やランキング情報をリアルタイムで更新!



【オフショット&トレーニング情報】

普段見られないオフの姿やトレーニング風景を公開!



【ファンとの双方向コミュニケーション】

コメント機能や限定イベントで直接つながる!



【スポンサー&サポーター限定コンテンツ】

特別な動画やメッセージを発信!



【物販‧メンバーシップ機能】

アパレル販売や限定コンテンツへのアクセス!



今後も随時、新機能の追加が予定されています!

アプリダウンロード方法

AppStoreもしくはGooglePlayで「西慶司郎」と検索!

下記をクリックまたはQRコードを読み取ることでアプリ取得画面にリンクします。



ダウンロードリンク:https://web.playerapp.tokyo/team/34801/download

QRコード(iPhone/Android共通)

メンバーシップのご案内

※画像はイメージです

手順【1】マイページタブの「詳しく見る」を選択

手順【2】お好みのプランから「メンバーになる」を選択

手順【3】会員情報‧クレジットカード情報を入力

手順【4】メンバーシップカードが表示されたら入会完了!

【会費】

ブロンズプラン 5,000円/年 ステッカー

シルバープラン 10,000円/年 タオル/ステッカー

ゴールドプラン 50,000円/年 Tシャツ/タオル/ステッカー

プラチナプラン 100,000円/年 アプリスポンサー/Tシャツ/タオル/ステッカー

【支払方法】

クレジットカード決済

【ご利用可能なカード会社】

VISA/MasterCard/AMEX/JCB

※一度ご登録をいただくとご登録日から1年後に自動更新されます。

Player! WHITEとは

かんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。

1. 公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約!手軽に情報を届けられる!

2. ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ!ギフティングなどにも対応!

3. スポンサープランもご用意!スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます!



導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト:https://bit.ly/3gf4dgX

紹介ムービー:https://youtu.be/8Ty37SlGb-4

ookamiについて

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。

しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。

私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。

▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表:尾形太陽

▶︎事業内容:スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL:https://ookami.tokyo/

▶︎沿革:

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開