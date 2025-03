『ホワイトバード はじまりのワンダー』Blu-ray＆DVD 6/18(水)発売決定！

株式会社ハピネット公式HP :https://whitebird-movie.jp/

やさしさこそ、ほんとうの強さ。

■世界的大ヒット作『ワンダー君は太陽』のもうひとつの物語

2018年、世界中の人々が10歳の少年オギーから感動を受けた。ベストセラー小説「ワンダー」を映画化し、興行収入320億円超えのスーパーヒットを記録。普通ではない見た目で生まれたオギーが家族に支えられて困難に立ち向かう。「正しいことよりも親切なことを選ぶ」という台詞が多くの人々の心に響き、新たなファンを獲得し続けている。小説「ワンダー」の作者R・J・パラシオがアナザーストーリー「ホワイトバード」を執筆。『ワンダー君は太陽』のプロデューサーたちが再集結し、「ホワイトバード」の映画化を実現。

■ヒューマンドラマの名手がアカデミー賞(R)俳優ヘレン・ミレンと若い才能たちと贈る小さくても人の命を救うことのできる力

前作のいじめっ子ジュリアンの祖母サラ役にヘレン・ミレン。少女時代のサラ役にアリエラ・グレイサー、サラを救うジュリアン役にオーランド・シュワート。ジリアン・アンダーソンがジュリアンの母親役を演じる。監督はマーク・フォースター。画家として成功した女性が持つ、人の命を救うことができる“勇気ある優しさ”の物語。秘密の全貌を見届けた時、自分自身の心の中の光に気づく。今この時代に必要な力を手渡してくれる、衝撃と感動のヒューマンドラマ。

『ホワイトバード はじまりのワンダー』商品情報

【発売日】

2025年6月18日(水)

※レンタルDVDも同日リリースとなります。

【価格】

Blu-ray 5,500円(税込)

DVD 4,400円(税込)

【映像特典】

■Blu-ray

・キャストが決まるまで

・未公開シーン

・インタビュー集

アリエラ・グレイザー&オーランド・シュワート、ブライス・カイザー、ジリアン・アンダーソン、ヘレン・ミレン

・予告編集

特報、予告編、インターナショナル版予告編1、2

■DVD

・特報(30秒)+予告編(68秒)

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元:株式会社キノフィルムズ/木下グループ

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2024 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC. All Rights Reserved.M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM/B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

『ホワイトバード はじまりのワンダー』作品情報

【キャスト】

アリエラ・グレイザー

オーランド・シュワート

ブライス・ガイザー

ジリアン・アンダーソン

ヘレン・ミレン

【スタッフ】

監督:マーク・フォースター(『プーと大人になった僕』ほか)

原作:R・J・パラシオ「ホワイトバード」

【ストーリー】

いじめによって学校を退学処分になったジュリアンは、自分の居場所を見失っていた。そんな中、ジュリアンの祖母のサラがパリから訪ねて来る。あの経験で学んだことは、「人に意地悪も優しくもしない。ただ普通に接することだ」と孫の口から聞いたサラは、「あなたのために話すべきね」と自らの少女時代を明かす。 時は1942年、ナチス占領下のフランスで、ユダヤ人であるサラと彼女の両親に危険が近づいていた。サラの学校にナチスが押し寄せ、ユダヤ人生徒を連行するが、サラは同じクラスのジュリアンに助けられ、彼の家の納屋に匿われることになる。クラスでいじめられていたジュリアンに何の関心も払わず、名前すら知らなかったサラを、ジュリアンと彼の両親は命がけで守ってくれる。日に日に二人の絆が深まる中、終戦が近いというニュースが流れるのだが──。