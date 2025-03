ドクターマーチンが、TOKYO FM/JFNで放送中のラジオ番組 『SCHOOL OF LOCK!』とのコラボレーション！

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社

イギリスのフットウェアブランド、ドクターマーチンは、音楽の甲子園【マイナビ 閃光ライオット2025 Produced by SCHOOL OF LOCK!】に挑む、全国の10代のミュージシャンたちの挑戦を密着取材したコンテンツをスタート。『THE FIRST STEP -人生を変える一歩を踏み出せ-』は、長期連載型のドキュメンタリームービーをWEBサイトとSNSで発信していきます。バンドの仲間たちと切磋琢磨し、自分たちの感性や情熱、夢を音楽に込めて、“人生を変える一歩”を踏み出す、若き10代のミュージシャンたちの姿をドクターマーチンがロードムービーともいうべき、ドキュメンタリーを通して、“全員が主人公”の若者たちのリアルな熱量を伝えていきます。

ドクターマーチンは、音楽やアート、ファッションなど、様々なサブカルチャーを生み出してきた表現者たちと共に時代を歩んできました。新しい考え方や自己表現、そして自由さ。ときには、既成概念にとらわれることのない、反骨精神の象徴として、常に若者たちと存在してきました。ブランドのオリジンである、THE 1460 BOOTは、自分自身の強さやオリジナリティが込められた、新時代を踏み出すための一歩(ブーツ)として、存在しています。純粋で真っ直ぐに楽しめて、思いっきり壁にぶつかれる。自分たちの存在を知ってもらう場所であり、今を叫ぶ場所である閃光ライオット。参加する若者たちが創り出す、新しいカルチャーをドクターマーチンは応援しています。

現在公開中のTHE FIRST STEPには、2024年の閃光ライオットのグランプリを勝ち取った宮城県発の“admires”や、ファイナリストに選ばれ、現在は大学に通いながら、プロのミュージシャンを目指す、10代バンド“halogen”のドキュメンタリーが公開中。最新のムービーには、2024年のトップバッターを飾った千葉県発のファイナリスト“プライドの高い深夜のコンビニアルバイト”が登場。彼らの想いや情熱を感じて欲しいと考えます。また今後は、スペシャルサポーターとして参加する豪華なアーティストが登場するなど、目が離せないムービーを発信予定。

ドクターマーチン特設サイト:https://jp.drmartens.com/riot_2025.html

漫画家 浅野いにおがキービジュアルを担当

音楽の甲子園“閃光ライオット”を表現するキービジュアルは、漫画家 浅野いにおによる、描き下ろしイラストが2025年も世界観を演出。バンド音楽に夢中になる若者たちを描き、映画化された『ソラニン』など、数多くのヒット作を産み続ける、浅野いにおが、THE 1460 BOOTを履いて、エレキギターを奏でる若者を表情豊かに描いています。このキービジュアルは、全国のドクターマーチンショップをはじめ、音楽スタジオやライブハウスで掲出します。

浅野いにおのコメント:

「昨年に引き続きイラストを担当させていただきました。

去年よりもかなりギターが上手に弾けるようになった彼女の姿に注目してもらえたら嬉しいです。」

浅野いにお Asano Inio

漫画家。1998年『菊池それはやりすぎだ!!』でデビュー。2002年に初連載となる『素晴らしい世界』をスタートさせる。代表作に『ソラニン』『おやすみプンプン』『零落』など。2014年から2022年まで「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて連載された『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』で第66回小学館漫画賞一般部門ならびに、第25回文化庁メディア芸術祭マンガ部門・優秀賞を受賞。同作は2024年に前後編のアニメ映画として公開された。現在は「ビッグコミックスペリオール」にて『MUJINA INTO THE DEEP』を連載中。

マイナビ 閃光ライオット2025 Produced by SCHOOL OF LOCK!

10代のアーティスト限定の音楽フェス「閃光ライオット」は、TOKYO FM系列全国ネットで放送中のラジオ番組「SCHOOL OF LCOK!」がSony Musicと2008年にスタートさせた音楽プロジェクトで、夏フェスの大きな舞台の出場権を賭けた、いわば音楽の甲子園。10代の“今”を音楽という形で爆発させ、存分に暴れまわってもらう。そのステージが閃光ライオットです。2025年は、バンドやシンガーソングライター等のレギュラーステージに加えて、ボカコレとの連携により、ボカロステージを新設。エントリーの受付を開始しました(締め切りは2025年3月23日(日)。

今年のスペシャルサポーターに、アイナ・ジ・エンド、OKAMOTO’Sのオカモトレイジ、オカモトショウが第一弾で発表されています。ボカロステージのスペシャルサポーターは、syudouが就任。今後も多数のアーティストがサポーターとして登場予定。随時、特設サイトで発表していきます。さらに、8月7日(木)のファイナルステージのゲストライブアクトも決定。UNISON SQUARE GARDENによるスペシャルライブで会場を盛り上げます。

THE 1460 BOOTとは

ドクターマーチンのオリジンである、THE 1460 BOOTは、イギリスで1960年4月1日に生産ラインに乗った日付をロットナンバーに持つ、通称8ホールブーツ。ワークブーツとして生み出され、いつしか、ミュージシャンやアーティスト、活動家など、様々なサブカルチャーをこの世に生み出した表現者たちに愛されてきた。現在も自己表現の自由や強さの象徴として、人種や国籍、性別などの価値観を超えて、ボーダレスでダイバースなマインドのアイコンとして存在している。艶やかなスムースレザーをアッパーに、象徴的なヒールループと、タフなイエローウェルトステッチで縫製され、丈夫で長持ちし、ファッションとしても、どんなスタイルにもフィット。考え方やこれまであった常識を壊して、新しい一歩を踏み出すことができるブーツとして、今尚、世界中の人たちに愛され続けている。

商品名:THE 1460 BOOT

サイズ:UK3(22cm)-UK13(32cm)

プライス:29,700円(税込)

【マイナビ 閃光ライオット2025 Produced by SCHOOL OF LOCK!概要】

マイナビ 閃光ライオット2025 Produced by SCHOOL OF LOCK!

ファイナルステージ開催日:2025年8月7日(木)

会場:Zepp DiverCity(TOKYO)

特別協賛:マイナビ

協賛:ドクターマーチン

グランプリ:優勝賞金100万円・ファイナリスト全員にTHE 1460 BOOTを贈呈

オーディション概要募集期間:2025年3月23日(日)まで

【応募方法についてはこちら】

レギュラーステージ:https://www.tfm.co.jp/lock/riot/regular/

ボカロステージ:https://www.tfm.co.jp/lock/riot/vocalo/

ABOUT DR. MARTENS

ドクターマーチンのアイコニックなブーツ“THE 1460 BOOT”は 1960 年 4 月 1 日にイギリスで初めて誕生しました。トレードマークのイエローウェルトステッチに、丸みを帯びたアッパー、溝入りのソールとユニークなアウトソールパターン を備えたブーツは当時、労働者たちのワークブーツとして使用されていました。その後、ドクターマーチンのブーツ やシューズは、自己表現や強さのシンボルとなり、アーティストや活動家、そしてミュージシャンなど、サブカルチャーシーンに浸透していきました。汎用性の高いデザインと耐久性、履き心地の良さから、ライブやミュージックフェス、ストリートファッションの世界の足元を飾り続け、エンパワーメントの旗印にもなっています。

1960 年から変わらないクラフトマンシップを頑なに守りながら、伝統的な靴作りが続けられています。

Official Instagram: @drmartens_japan (#DrMartens, #ドクターマーチン)

ABOUT 『SCHOOL OF LOCK!』

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”をコンセプトに、パーソナリティのこもり校長とCOCO教頭、アンジー教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時: 毎週月曜日~木曜日22:00~23:55/金曜22:00~22:55

放送局 : TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

番組HP: https://www.tfm.co.jp/lock/

